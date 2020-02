In una delle sue ultime foto su Instagram, Elisa De Panicis si riprende con indosso un vestito cortissimo: quando alza la gamba..

È stata una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip che più ha catturato l’attenzione su di sé. Con la sua simpatia e bellezza, Elisa De Panicis ha saputo, sin da subito, conquistare i suoi compagni di viaggio. Peccato che sia uscita prima del previsto, è vero. Eppure, in quelle pochissime settimane di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha regalato dei momenti davvero unici. Così come sul suo canale social ufficiale. Su Instagram, la giovane Elisa, infatti, è solita condividere delle foto davvero strabilianti. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, prima di uscire, ha mostrato ai suoi followers l’outfit della serata. E che outfit! Il vestito che indossa è cortissimo e quando alza la gamba…Ecco tutti i dettagli.

Elisa De Panicis, vestito cortissimo: alza la gamba ed è impossibile guardare altrove

Vanta di una bellezza più unica che rara, Elisa De Panicis. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, è la protagonista di scatti fotografici davvero ‘impressionanti’. L’ultimo, come dicevamo precedentemente, risale a qualche ora fa. Quando, prima di uscire, ha voluto mostrare ai suoi utenti che, costantemente e quotidianamente, la seguono e non perdono alcun tipo di aggiornamento su di lei, il look delle serata. Che dire? Nulla: è semplicemente stupenda. Per l’occasione, l’ex gieffina del Grande Fratello Vip ha indossato un vestito super cortissimo. Che, com’è giusto che sia, mette in evidenza la sua bellezza. Ma non solo. Perché, senza alcun dubbio, a catturare l’attenzione sarà stato un ‘particolare’ gesto. Ecco di che cosa parliamo:

Un look scintillante per una serata davvero magnifica, c’è da ammetterlo. Eppure, ciò che cattura l’immediata attenzione non soltanto è il vestito che, come dicevamo, è cortissimo, ma anche la sua gamba. Per immortalarsi, Elisa assume una ‘particolare’ posizione. Ed è per questo motivo che non si può fare a meno di notare la sua scultorea e chilometrica gamba.