A poche ore dalla puntata finale del Festival di Sanremo, Elodie è stata la protagonista di uno spiacevole imprevisto: ecco cosa è successo.

Con la sua ‘Andromeda’, Elodie ha letteralmente fatto impazzire il pubblico dell’Ariston. Nonostante la sua canzone non si sia classificata prima, il successo dell’ex cantante di Amici è stato davvero strepitoso. Certo, il suo singolo è davvero pazzesco, ma la giovane romana ha sorpreso tutti anche per la sua innata bellezza. In ciascuna serata di Sanremo 2020, la fidanzata di Marracash ha sfoggiato dei look davvero incredibile. Fino all’ultima sera. Durante la quale, con una scollatura ‘particolare’, Elodie ha impressionato tutti. Tuttavia, a poche ore dalla fine della manifestazione, la giovane è stata la protagonista di uno spiacevole imprevisto. Cosa è successo? Nulla di grave, sia chiaro. Ma siete curiosi di sapere cosa le è successo? Vi accontentiamo immediatamente. Vediamo più da vicino tutti i dettagli.

Elodie, spiacevole imprevisto a poche ore da Sanremo

Reduce dal successo di Sanremo 2020, Elodie ritorna a casa. Terminata la serata del Festival, il giorno dopo la giovane cantante è partita per ritornare a Milano. Dove, come spiegato dalla dirette interessata per giustificare la sua assenza a Domenica In, doveva ultimare delle cose. Ecco. È proprio durante questo viaggio di ritorno che, stando a quanto trapelato da alcune sue recenti Instagram Stories, la romana è stata la protagonista di uno spiacevole imprevisto. A raccontarlo è la diretta interessata. Che, come dicevamo precedentemente, è intervenuta sul suo canale social ufficiale per raccontare quanto le stesse accadendo in quel momento. Ma esattamente cosa le è successo? Ovviamente, ci teniamo a sottolineare che non è nulla di grave. Ma ecco tutti i dettagli:

Nulla di grave, come dicevamo precedentemente. Piuttosto, stando a quanto raccontato dalla diretta interessata su Instagram, durante il viaggio di ritorno per Milano è rimasta ‘intrappolata’ nel traffico. Fortunatamente, tutto è andato alla grande. Proprio pochissimi istanti fa, la cantante ha pubblicato una nuovo IG Stories in cui si lascia riprendere nel suo comodo lettone.

La fantastica sorpresa di Marracash durante la finale

Lo aveva annunciato a Che Tempo che Fa che non si sarebbe presentato al Festival di Sanremo. Elodie aveva bisogno di concentrazione e di stare da sola. Ed è per questo motivo che, per tutte le quattro serate di Sanremo, Marracash ha voluto rispettare la sua decisione. Però, in occasione della Finale, il giovane rapper ha voluto farle una splendida sorpresa. Certo, non avrà vinto, ma, n quel momento, il suo cuore è scoppiato di gioia.