Amadeus, sul profilo Instagram è spuntata una foto del passato di sua moglie Giovanna: la trasformazione della donna è sorprendente.

È stato il protagonista indiscusso di questa settantesima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus. Con la sua simpatia e la sua bravura, il conduttore si è dimostrato essere un ottimo conduttore e, soprattutto, un fantastico direttore artistico. Non a caso, vanta di una carriera televisiva ricca di successi. Ma non solo. Perché se dal punto di vista lavorativo, Amedeo, questo è il suo vero nome, detiene un curriculum professionale molto ricco, non lo è da meno nemmeno la sua vita sentimentale. Dal 2009, infatti, il buon Sebastiani è felicemente sposato con Giovanna Civitillo. Dalla quale, tra l’altro, ha avuto anche suo figlio José. I due, come ben sapete, si sono conosciuti ai tempi de L’Eredità. E, da quel momento, non si sono più separati. Eppure, ve la ricordate Giovanna da giovane? È spuntata la sua foto su Instagram. Ecco i dettagli.

Amadeus, la foto del passato di Giovanna Civitillo: è sempre splendida

Vanta di una bellezza davvero stratosferica, Giovanna Civitillo. Nonostante abbia superato la soglia dei quaranta anni, la moglie di Amadeus è più che splendida. Ce ne hanno dato conferma, tra l’altro, tutte le sue apparizioni televisive nel corso del Festival di Sanremo. Sono passati diversi anni dalla sua prima apparizione televisiva. Era soltanto una ragazzina quando, in qualità di valletta, la napoletana faceva il suo debutto a L’Eredità. Con la sua allegria, freschezza e bellezza, Giovanna ha conquistato tutti. In primis, Amadeus. Ma ve la ricordate com’era? Ecco, ve lo sveliamo noi. Sul suo canale social ufficiale, infatti, è spuntata una sua foto da giovane. Anzi, per dirla meglio, è spuntata una foto del suo matrimonio. Siete curiosi di vederla? Ecco tutti i dettagli.

Da come si può chiaramente capire dalla didascalia utilizzata a corredo di questo splendido scatto della coppia, sono passati più di 11 anni da quel momento. Eppure, Giovanna, nonostante la giovane età di quel momento, continua a vantare di un fascino e di un’eleganza più unica che rara. Chapeau, cara Giovanna!