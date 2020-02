Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia si lascia andare ad alcune dichiarazioni su Paolo Ciavarro, dopo il loro bacio: “Ho i sensi di colpa”

Grandi colpi di scena in questi ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip, in cui stiamo assistendo agli scontri tra i concorrenti, colpi di scena amorosi e le prime strategie per arrivare alla vittoria del reality. Infatti la scorsa settimana abbiamo potuto vedere una casa divisa esattamente a metà, a causa degli scontri tra Antonella Elia, Barbara Alberti e Adriana Volpe. Le tre donne hanno un carattere forte e con leadership, che ovviamente in un contesto del genere non può non emergere. Tanti altri colpi di scena li stiamo ricevendo dalla coppia Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due che dall’inizio del programma si lanciati frecciatine e commenti piccanti, sembrerebbero essere arrivati a un punto di svolta nel loro rapporto. Ieri abbiamo infatti assistito ad un dolce bacio tra i due concorrenti nella casa, che sta facendo letteralmente impazzire il web. Ma la bella Incorvaia avrebbe già qualche dubbio in merito… scopriamo insieme cos’è successo.

Grande Fratello Vip, Clizia su Paolo Ciavarro: “Ho i sensi di colpa”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono sin dai primi giorni di reality tra le papabili coppie del programma. Inizialmente l’Incorvaia era stata associata anche al nome di Ivan Gonzales, da cui si è poi distaccata dichiarando di non essere attratta. La ragazza aveva infatti lasciato intendere di essere interessata ai discorsi dello spagnolo, ma non a lui. Per quanto riguarda Ciavarro, invece, entrambi avevano inizialmente asserito di non piacersi, non in senso amoroso almeno. Sicuramente tra le cause del gelo tra i due vi è la difficile situazione personale che la ragazza stava vivendo fuori il programma con l’ex marito Sarcina e la poca conoscenza. Se alla prima motivazione si possa fare ben poco, per la seconda, ovviamente, la permanenza nella casa ha aiutato i due a conoscersi meglio. Quindi all’iniziale diffidenza si è lentamente sostituita una bella complicità tra i due ragazzi, che stanno cogliendo quest’occasione per conoscersi meglio e per capire quali sono i loro sentimenti. Ieri finalmente è arrivato il tanto atteso bacio in giardino… In un momento di sorrisi e scherzi in giardino, Clizia e Paolo si sono scambiati un tenerissimo bacio, che ha fatto impazzire i fan. La magia però è durata poco, visto che dopo la ragazza si è fatta prendere dai sensi di colpa e ha rivelato a Denver: “Non vorrei essere messa in mezzo anche per questa storia, io ho una frequentazione fuori… mi sta venendo un po’ d’ansia…”.

Denver ha fatto notare alla ragazza di aver interrotto la relazione prima di entrare nella casa, quindi non si sarebbe dovuta preoccupare, facendole rivelare: “Si ci eravamo detti che era una prova, ma io non l’ho superata, ho preso un’altra direzione e qualche senso di colpa ce l’ho, non sono così superficiale”.