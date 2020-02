I Soliti Ignoti, sorpresa per Amadeus: in studio arriva proprio lui

Sorpresa per Amadeus nella puntata di stasera de “I Soliti Ignoti”: in studio ha ricevuto una standing ovation ed è arrivato proprio lui

Questa sera è andata in onda una nuova puntata de “I Soliti Ignoti“, show condotto da Amadeus. Il conduttore è tornato in studio dopo la straordinaria esperienza al Festival di Sanremo 2020. Il direttore artistico della manifestazione canora ha ottenuto uno dei migliori risultati degli ultimi vent’anni. Il Festival della canzone italiana ha incassato record su record e il merito ovviamente è del conduttore. Ama ha ricevuto una straordinaria standing ovation nella puntata andata in onda questa sera su Rai Uno. Per lui, però, c’è stata anche una graditissima sorpresa.

I Soliti Ignoti, sorpresa per Amadeus

Nella puntata andata in onda questa sera su Rai Uno, il conduttore ha ricevuto una bellissima sorpresa in studio. Ama prima ha ricevuto una standing ovation dal pubblico ed era visibilmente emozionato, poi in studio è arrivato Rosario Fiorello. Lo showman è stato l’autentico mattatore del Festival di Sanremo 2020. Il comico ha rivestito il ruolo dell’amico del conduttore e soprattutto del battitore libero. Il direttore artistico della manifestazione canora ha spesso sottolineato come le sue esibizioni fossero imprevedibili. Fiorello ha sorpreso nuovamente il suo amico, presentandosi nello studio dello show di Rai Uno. Il comico si è travestito nuovamente da Maria De Filippi, imitazione che è piaciuta molto al conduttore del Festival di Sanremo. La sorpresa ovviamente è stata molto gradita, sia dal conduttore che dal pubblico. Risate a crepapelle, un po’ come successo durante la settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Le sorprese per il conduttore non sono finite qui: in studio, infatti, è arrivato anche il vincitore della manifestazione canora, Diodato. L’artista si è esibito con il brano vincitore, regalando un grande show al pubblico presente in studio e ai telespettatori.