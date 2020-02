Prima di entrare a Live, Karina Cascella si è immortalata nei camerini del programma con la schiena completamente scoperta: quel dettaglio non sfugge.

Dalla sua prima apparizione televisiva a ‘Vero Amore’ sono passati diversi, anzi numerosi anni, eppure il successo di Karina Cascella è davvero spietato. Dapprima come opinionista di Maria De Filippi nel suo dating show di Canale 5 ed, in seguito, opinionista dei diversi salotti televisivi di Barbara D’Urso, la giovane napoletana continua a farsi apprezzare per il suo forte carattere e la sua schiettezza. Karina, infatti, è la classica tipa ‘senza peli sulla lingua’. E non ha affatto ‘paura’ di esprimere il proprio parere pubblicamente. Ma non solo. Perché, data la sua smisurata bellezza, la Cascella detiene un successo anche dal punto di vista social. Sul suo canale ufficiale su Instagram, la napoletana è solita condividere degli scatti davvero favolosi. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, nei camerini di Live, si lascia immortalare a pochi istanti dal suo ingresso in studio con la schiena completamente scoperta. Perciò, quel dettaglio non può assolutamente passare inosservato.

Karina Cascella, schiena completamente scoperta: il dettaglio che non sfugge

È più che splendida, Karina Cascella. Non soltanto lo testimoniano le diverse apparizioni televisive di cui è protagonista indiscussa, ma anche le numerose fotografie condivise sul suo canale social ufficiale. L’ultima, come dicevamo precedentemente, risale a qualche ora fa. Quando, prima di entrare in scena a Live-Non è la D’Urso, la giovane napoletana si è lasciata immortalare nei camerini del programma. Mostrando in anteprima l’outfit della serata. Certo, non è assolutamente la prima volta che lo fa. Eppure, ieri sera Karina era davvero splendida. Con una fantastica maglia che mette in evidenza la sua schiena completamente scoperta, la giovane Cascella lascia senza fiato tutti i suoi followers. In effetti, con questo outfit l’ex opinionista di Uomini e Donne non fa altro che mettere in risalto la sua bellezza. E non solo. Perché anche un altro dettaglio non può assolutamente passare inosservato. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Lo avete notato anche voi? Di che cosa parliamo? Semplice: di quello splendido tatuaggio che si intravede chiaramente dalla schiena completamente scoperta.

L’amore con Max Colombo

È felicemente fidanzata, Karina Cascella. Dopo aver terminato la storia d’amore con Salvatore Angelucci, ex tronista di Uomini e Donne e padre di sua figlia Ginevra, l’opinionista di Barbara D’Urso ha trovato la sua felicità accanto a Max Colombo. Pensate, i due stanno pensando anche al matrimonio. Anzi, per dirla meglio, la proposta è arrivata. Dobbiamo solo aspettare la data ufficiale.