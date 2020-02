Teresa Langella è stata vittima di un grave lutto familiare: il lungo messaggio nelle Instagram story, scritto poche ore fa, è da brividi.

Teresa Langella, questa mattina di 10 febbraio, non ha avuto affatto un bel risveglio. Oggi l’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto una grave perdita familiare: dopo ore di silenzio è arrivato nelle Instagram story un lungo messaggio d’addio. La fidanzata di Andrea Dal Corso ha lasciato il segno nello studio di Maria De Filippi soprattutto per la sua dolcezza e fragilità nei momenti più difficili. Stamattina la napoletana ha ricevuto una spiacevole telefonata che le ha provocato un immenso dolore: un suo parente è venuto a mancare. Ecco la lettera d’addio scritta sui social.

Grave lutto per Teresa Langella: il messaggio d’addio è da brividi

Teresa Langella dopo ore di silenzio ha aggiornato il suo profilo Instagram con una story da brividi. E’ venuto a mancare suo nonno e nel suo canale social gli ha scritto una lettera d’addio davvero commovente.

“Solo stamattina ho ricevuto la terribile telefonata, quella che una nipote non vorrebbe mai ricevere. Voglio che tu sappia quanto sia stato grande l’insegnamento che hai lasciato a tutti noi e quanto la tua presenza ci ha resi orgogliosi e fieri di te. Un pezzo di storia mi ha abbandonato, quella che non tornerà mai più ma che un giorno racconterò con privilegio ai miei figli. Arrivederci nonno, salutami zio. Non doveva andare così” è il messaggio scritto dall’ex tronista di Uomini e Donne. Lo sfondo del testo ha un’immagine che la ritrae insieme al suo nonno, mentre gli bacia la mano. Ore di silenzio sono state interrotte dalla IG story: la giovane napoletana ha voluto condividere con i suoi follower la sua perdita ed il suo dolore. Questa l’immagine pubblicata poche ore fa:

Come sottofondo di questo commovente addio, la fidanzata di Andrea Dal Corso ha scelto la canzone ‘Sta passando novembre‘ di Eros Ramazzotti. La giovane napoletana è diventata una delle maggiori influencer italiane con un gran seguito: la sua popolarità le ha permesso di diventare anche speaker. Su Radio 105 infatti conduce un programma, ‘A me mi piace’, partito il 13 gennaio, che va in onda dalle 18 alle 20. Ad affiancarla Barty Colucci, Lodovica Comello e Gibba. Stringiamo forte l’ex tronista di Uomini e Donne colpita, questa mattina, da una terribile perdita.