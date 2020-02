In alcune delle sue Instagram Stories, Michelle Hunziker si è mostrata visibilmente emozionata: l’annuncio a sorpresa è pazzesco.

Non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con i suoi followers, Michelle Hunziker. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, dopo un’intensa e dura mattinata in palestra, la conduttrice svizzera ha voluto dare ai suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. Come dicevamo precedentemente, la bellissima moglie di Tomaso Trussardi è solita raccontare qualsiasi cosa ai suoi fan. Sul suo canale social ufficiale, infatti, Michelle è molto attiva. Ed è per questo motivo che, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di raccontare una notizia davvero favolosa per lei. E non solo. Visibilmente emozionata, la Hunziker ha raccontato che…Curiosi? Tranquilli, vi sveleremo ogni minima cosa.

Michelle Hunziker emozionata, l’annuncio a sorpresa su Instagram

Non trattiene la sua gioia, Michelle Hunziker in alcune delle sue recenti Instagram Stories. Visibilmente emozionata per quanto stava andando a raccontare ai suoi followers, la bellissima conduttrice svizzera ha dato uno splendido annuncio a sorpresa ai suoi sostenitori. Di che cosa parliamo? Qualche nuovo progetto in arrivo? Beh, al momento, no! Dopo il successo spietato di All Together Now, la conduttrice sportiva è intenta a godersi il relax familiare. Eppure, in ugual modo, la fantastica moglie di Tomaso Trussardi è davvero pazza di gioia per quanto stava accadendo. Sapete perché? Il suo piccolo cagnolino Leone era in attesa del suo primo ‘appuntamento’. Ebbene si. È proprio questa la splendida notizia che, pochissime ore fa, la Hunziker ha voluto condividere con i suoi followers.

‘Il nostro Leoncino che ha quasi quattro anni ha proprio bisogno di fare un date’, queste le parole della conduttrice svizzera per esprimere la sua emozione nel raccontare il primo appuntamento del suo cagnolino. ‘È arrivato il momento di avere una fidanzata. E siamo molto emozionati di conoscerla’, continua il suo racconto la moglie di Tomaso Trussardi. Ma come sarà andato questo primo appuntamento? Beh, stando a quanto si evince dalla sua ultima IG stories, sembrerebbe non affatto bene. ‘Lui è già innamorato, ma lei non lo considera’, conclude la Hunziker.

La confessione choc sul suo passato

In una recente intervista per il settimanale Oggi, Michelle Hunziker ha fatto una vera e propria confessione choc sul suo passato. Stando a quanto si evince dalle sue parole raccontate sul settimanale, sembrerebbe che, in una delle sue storie precedenti, la conduttrice svizzera abbia subito delle violenze fisiche. Non sappiamo, ovviamente, cosa sia successo nel minimo dettaglio, ma Michelle ha voluto sottolineare che non riguarda affatto i suoi ex mariti.