Oscar 2020, Joaquin Phoenix vince il premio come miglior attore protagonista: il suo discorso commuove tutti, soprattutto per il grave lutto che lo ha colpito.

Questa notte c’è stato l’appuntamento annuale con la meravigliosa Notte degli Oscar, con la consegna delle statuette più famose e attese da tutti gli operatori del mondo del cinema. ‘Parasite’ è il film che ha ottenuto il maggior numero di premi, quattro in totale: miglior film, miglior film straniero, miglior regia e miglior sceneggiatura originale. Tante altre le statuette assegnate, ma le più attese erano certamente quelle come miglior attore e attrice protagonista. Quest’ultimo lo ha ottenuto Renée Zellwegger per il suo ruolo in Judy, mentre il premio di miglior attore, com’era stato ampiamente previsto, è andato Joaquin Phoenix per il suo indimenticabile ‘Joker’. L’attore, che ha ottenuto tanti riconoscimenti per la sua magistrale interpretazione, è stato premiato dall’Academy e quando ha ricevuto la statuetta, ha commosso tutti con il suo discorso, nel quale ha parlato di rispetto dell’ ambiente e soprattutto ha ricordato il suo grave lutto: ecco le sue parole nel dettaglio.

Oscar 2020, Joaquin Phoenix vince il premio come miglior attore: le parole sul suo grave lutto commuovono tutti

Joaquin Phoenix ha ricevuto il premio più ambito da tutti gli attori del mondo, ovvero l’Oscar come miglior attore protagonista. La sua interpretazione di ‘Joker’ ha convinto il pubblico e l‘Academy, che ha deciso di assegnargli la statuetta. Phoenix ha superato i suoi antagonisti Leonardo Di Caprio, Adam Driver, Antonio Banderas e Jonathan Pryce, e quando è salito sul palco a ritirare il premio, ha commosso tutti con il suo discorso. L’attore ha parlato di ambiente, definendo l’uomo talmente egoista da non rendersi conto di entrare nella natura e distruggerla. “Amore e compassione dovrebbero essere i nostri principi guida”, ha detto, aggiungendo anche che lui stesso in passato è stato egoista e crudele, e che molti dei presenti in sala gli hanno dato una seconda possibilità, mostrando così il lato migliore dell’umanità.

Ma il momento più commovente del discorso di Phoenix è stato quello in cui ha ricordato il grave lutto che lo ha colpito 26 anni fa. Parliamo della morte di suo fratello River, anche lui attore, al quale Joaquin era particolarmente legato. La dedica del premio è stata inevitabile: “Corri verso il rifugio con amore e la pace seguirà”, ha detto Phoenix, emozionando tutta la platea.