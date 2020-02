Nella casa del GF VIP è entrato il fratello di Pago, Pedro, il quale ha rivelato un retroscena accaduto prima che Serena partecipasse al reality.

Una nuova puntata del Grande Fratello VIP è cominciata e sta regalando tantissime emozioni e colpi di scena. Dopo Clizia Incorvaia e le parole su Francesco Sarcina, il reality si è incentrato su Serena e Pago. La coppia, ricongiunta nella casa più spiata d’Italia dopo la separazione in Temptation Island VIP, sta facendo chiacchierare tantissimo e questa sera il fratello del cantante ha voluto fare il suo ingresso nella casa per avere un confronto con la coppia. Ecco cosa è accaduto.

Grande Fratello VIP, Pago e Serena, scoppia la bomba: il like fa infuriare il cantante

Il fratello di Pago, Pedro, è entrato nella casa del Grande Fratello VIP durante la diretta di questa sera, 10 febbraio, per avere un confronto con la coppia composta da Serena e dal cantante, entrambi concorrenti del reality più seguito d’Italia. Ha portato la dimostrazione di un like ‘sospetto’, messo dall’ex tronista ad Alessandro prima di entrare nella Casa. Il gesto ha fatto infuriare Pago.

“Opinione comune, i tuoi amici, la tua famiglia pensano che ti stai concentrando troppo su lei. Ho il dovere di dirti che se lei veramente ti ama, ti aspetta fuori. Per il tuo bene dovrebbe stare fuori ad aspettarti. Quando esci vi chiudete in casa e ne parlate. Ha messo un like ad Alessandro” sono le parole di Pedro a suo fratello Pago, il quale ha replicato spiegando che è lui che l’ha voluta in casa. E’ poi intervenuta Serena durante il confronto per giustificarsi del gesto. Le sue parole: “E’ uno scatto di un bel ragazzo, mi fa piacere mettere un like. Se ci fosse qualcosa sotto non avrei messo like, posso sembrare stupida ma non fino a questo punto”.

A Pago il gesto non è piaciuto, “A me non piace” ha sottolineato il cantante. “Un like non vuol dire niente. Questo però poteva essere evitato, visto come sono stato io. A lei manca la sensibilità, questa è una dimostrazione“. Una volta uscito Pedro, i due hanno iniziato a litigare. “Tuo fratello viene qui e parla di un like, ma abbiamo 14 anni? Devi dispiacerti che un 50enne viene a parlare di un like. Di tutte le cose belle bisogna trovare il piccolo problema” sono le parole dell’ex tronista. Serena crede che il suo fidanzato avrebbe dovuto difenderla: Pago si è giustificato dicendo che lei non capisce quanto a lui dia fastidio.