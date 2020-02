Uomini e Donne, grave lutto per Raffaella Mennoia: è morto il suo papà; l’annuncio è arrivato su Instagram.

Un giorno triste, questo, per Raffaella Mennoia. Il braccio destro di Maria De Filippi ha appena pubblicato un post sul suo Instagram in cui annuncia che il suo papà è venuto a mancare. Una dedica da brividi, quella di Raffaella per il suo papà. L’autrice di Uomini e Donne ha ricevuto, in poco tempo, tantissimi messaggi: fan e amici hanno voluto farle sentire la loro vicinanza, con poche parole o un semplice cuore.

Uomini e Donne, grave lutto per Raffaella Mennoia: “Spero ci incontreremo in altri mondi, ciao Papà”

“Quando ero piccola ad ogni pianto disperata ripetevo “Voglio papà”, adesso come allora ripeto la stessa frase. Spero ci incontreremo in altri mondi. Ciao Papà la tua Gipsy.” È con queste parole che Raffaella Mennoia ha annunciato sui social che il suo papà è venuto a mancare. Sono già diversi mesi che l’autrice tv aveva messo al corrente i suoi followers sulle condizioni di salute del padre. “Non sta bene, ha superato una malattia importanye l’anno scorso, io lo so che la vita è dura”, aveva dichiarato qualche mese fa nelle sue Instagram Stories , ringraziando sempre i fan per i tanti messaggi di affetto ricevuti. Messaggi che, in questo momento più che mai, stanno invadendo il profilo social della Mennoia. Ecco il post , apparso su Instagram poco fa:

Un post da brividi quello di Raffaella. Alle parole dolcissime dedicate al suo papà, la Mennoia allega un video, in cui è ripreso un paesaggio deserto, illuminato dal sole. Centinaia di commenti hanno invaso il post in pochissimo tempo. Tra questi, non mancano quelli dei due opinionisti di Uomini e Donne, Gianni Sperti e Jack Vanore ( ex fidanzato di Raffaella):

Non ci resta che unirci a tutti loro e mandare un forte abbraccio con cuore a Raffaella, da sempre uno dei volti più amati delle trasmissioni di Maria De Filippi.