A poche ore dalla decima puntata del Grande Fratello Vip, Wanda Nara si riprende in accappatoio durante un trattamento ‘particolare’: i dettagli.

Mancano pochissime ore alla decima puntata del Grande Fratello Vip e Wanda Nara, giunta a Roma, inizia la fase di preparazione nell’hotel della Capitale. In tutte le precedenti occasioni, l’argentina ha lasciato senza parole tutto il pubblico in studio e i telespettatori a casa per la sua enorme bellezza. E lo farà, senza alcun dubbio, anche questa sera. Non sappiamo che look sfoggerà per questo decimo appuntamento. Al momento, infatti, è ancora tutto ‘top secret’. Eppure, qualche istante fa, Wanda è intervenuta sul suo canale social per mostrare ai suoi followers cosa sta accadendo nella sua camera d’albergo a poche ore dall’inizio del reality. Ecco. Si riprende in accappatoio mentre è intenta ad un trattamento molto ‘particolare’, la bellissima e giovanissima Nara. Ma, esattamente, di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Wanda Nara a poco dal GF Vip, il trattamento ‘particolare’ in accappatoio

Non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi followers su tutto quanto le accade, Wanda Nara. Lo ha fatto ieri pomeriggio. Quando, in una tranquilla serata parigina, la bellissima argentina si è lasciata riprendere completamente senza vestiti durante un super rilassante massaggio al suo corpo. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, giunta a Roma per la diretta della decima puntata del Grande Fratello Vip, la moglie di Mauro Icardi ha mostrato un po’ della sua camera d’albergo. E non solo. Mancano pochissime ore al ‘fischio d’inizio’. Ed è per questo motivo che Wanda ha iniziato a compiere tutto ciò che occorre prima di recarsi agli studi televisivi: doccia, scelta dell’outfit, del trucco e del parrucco. È proprio per questo motivo che, pochissimi istanti fa, si è ripresa in accappatoio. Ma non solo. Ecco tutti i dettagli.

Da come si può chiaramente vedere, non solo si riprende in accappatoio, ma si riprende durante un trattamento ‘particolare’ applicato al suo viso. Ci siamo sempre chiesti come facesse Wanda ad avere una pelle così luminosa e perfetta. Adesso, sappiamo il motivo.

