Ascolti tv, L’amica geniale batte Grande Fratello Vip con 7 milioni di telespettatori

Ascolti tv, come è andata la serata del 10 febbraio? L’amica geniale batte il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini con il 30% di share

L’amica geniale è tornata su Rai Uno, sul piccolo schermo delle case degli italiani. Durante il Festival di Sanremo, la fiction è stata pubblicizzata moltissimo. Era un evento attesissimo. Si tratta di un ritorno, sì, perché ci eravamo lasciati con la prima stagione e adesso tutti attendevano il prosieguo. In effetti, i dati parlano chiaro: la serie è stata seguita moltissimo ed ha superato, in termini di ascolti, anche il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Ma adesso, dopo aver visto cosa succederà nelle prossime puntate, vediamo, nel dettaglio, quali sono i numeri e le percentuali.

Ascolti tv, L’amica geniale su Rai Uno batte il Grande Fratello Vip

Nella serata di lunedì 10 febbraio, gli ascolti tv de L’amica geniale hanno sbalordito tutto raggiungendo il 30% di share, con oltre sette milioni di telespettatori. In tanti aspettavano questo confronto tra la serie evento di Rai Uno e il Grande Fratello Vip. Ecco, il ‘duello’ è stato vinto dalla Rai. Il programma condotto da Alfonso Signorini non ha superato i 3.292.000 spettatori e il 19.32%.

Riassunto prime puntate

Sono tornate Lila e Lenù, con le loro storie che si intrecciano e si respingono repentinamente, in un rapporto di odio e amore. Un rapporto che, comunque sia, rimane ben saldo. La storia di Elena Ferrante ha incantato tutti. Tratta argomenti che, purtroppo, ancora oggi fanno parte dell’attualità, come la violenza sulle donne. Un pugno allo stomaco ogni volta che Lila si ritrova a subire i colpi di suo marito che cerca di imporre lo status da capo famiglia. Lenù cerca di entrare nella vita di Lila e di aiutarla, ma è difficile, quasi impossibile. La seconda puntata ci lascia col fiato sospeso con un episodio toccante. Lila e Lenù sono in spiaggia. Lenù parla di viaggi, di avventure. Dice che potrebbero viaggiare come fa il loro amico appena partito per l’Inghilterra, imparare le lingue e mantenersi facendo le cameriere. Lila la gela dicendole, guardandola fisso negli occhi, che è incinta.