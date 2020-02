Belen e Cecilia Rodriguez in costume a bordo piscina: sono incantevoli

Belen e Cecilia Rodriguez a bordo piscina, entrambe in costume: fisico sensazionale, il pubblico di Instagram le ricopre di complimenti

Belen e Cecilia Rodriguez presentano i loro nuovi costumi, griffati Me Fui, in una foto in cui si mostrano a bordo piscina. Il luogo taggato è incantevole: Puerto de la Cruz. Ma non tutti si sono soffermati su quest’ultimo dettaglio. Le sorelle Rodriguez lasciano tutti a bocca aperta. Lo testimoniano i commenti che arrivano al post appena pubblicato. Belen è in acqua, con una mano in testa, Cecilia stesa al sole a bordo piscina. Insomma, entrambe catturano l’attenzione dei follower di Instagram, sia uomini che donne. Ci sono, infatti, tantissimi commenti in cui le riempiono di complimenti. Ma vediamo meglio di che tipologia di post si tratta.

Belen e Cecilia Rodriguez a bordo piscina

“Complimenti per la vostra eleganza e bellezza”, “Vabbé siete meravigliose”, “Bellezze ne abbiamo? Le sorelle più belle”: questo il tenore dei commenti arrivati al post delle Rodriguez.

Indossano costumi di un color rosa antico. Un colore che, stando a quanto si vede in giro già in questo inverno, dovrebbe essere alla base della maggior parte degli abbinamenti della prossima stagione estive. Costumi abbastanza particolari, soprattutto quello che in questo caso indossa Belen. Due pezzi, con dei nastri e delle catenine che attraversano tutto il corpo. Abbastanza sgambato, anche, quello di Belen: infatti, non copre il tatuaggio pienamente. Insomma, entrambe sono davvero in gran forma, non c’è che dire!

Cecilia ed il suo ex, Francesco Monte…

In un’intervista rilasciata al settimanale, Mio, Cecilia ha dichiarato: “Amicizia con un ex? Ma per carità! Se una storia è finita, è finita. Non sono il tipo di donna che riesce a mantenere rapporti anche se solo di facciata. Perché?”…

Insomma, senza mezze misure la sorella di Belen Rodriguez che è pronta per la conduzione di un programma su Mtv insieme al suo, Ignazio Moser. Che vi aspettate?