Pochissimi istanti fa, Belen Rodriguez è stata la protagonista di uno splendido annuncio a sorpresa: la notizia è stata data su Instagram.

È una donna da mille risorse, Belen Rodriguez. E ce ne ha dato la conferma anche pochissimi istanti fa. Quando, sul suo canale social ufficiale, l’argentina è stata la protagonista di uno splendido annuncio a sorpresa. Da quando la bellissima moglie di Stefano De Martino è giunta in Italia ha fatto davvero di tutto. L’abbiamo vista cimentarsi con la danza, con il canto, con la recitazione e con la conduzione di diversi programmi di successo. E con ciascuno di essi ha ampiamente dimostrate le sue incredibili doti. Tuttavia, le ‘sfide’ per la bella Rodriguez non sono affatto finite qui. Perché, come dimostrato recente su una sua IG Stories, Belen è pronta a buttarsi a capofitto in un nuovo progetto. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Belen Rodriguez, splendido annuncio a sorpresa su Instagram: i dettagli

L’ultima esperienza televisiva di Belen Rodriguez è stata Tu si que Vales. Al timone dello show del sabato sera di Maria De Filippi, insieme ad Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni, l’argentina ha riscosso un successo davvero smisurato. Tuttavia, stando a quanto si evince dalle sue ultime Instagram Stories, sembrerebbe che la moglie di Stefano De Martino abbia intenzione di ampliare i proprio orizzonti. È un’artista a 360 gradi, Belen. Lo abbiamo sempre detto e, soprattutto, dopo questo splendido annuncio a sorpresa ne abbiamo la conferma. Ed è proprio per questo motivo che la notizia data qualche istante fa sul suo canale social ufficiale è davvero fantastica. Ebbene, ma di che cosa parliamo esattamente? Siete curiosi di conoscere tutti i dettagli? Diamoci uno sguardo da vicino:

Ebbene si. Belen Rodriguez ha iniziato i suoi studi di dizione. Non sappiamo per quale motivo abbia deciso di compiere questo passo. Se, magari, c’è qualche progetto futuro o se, addirittura, è un ‘desiderio’ personale. Fatto sta che Belen, per prendere tale decisione, avrà sicuramente le idee molto chiare. Voi che ne pensate? Vi siete già fatti qualche idea?

Me fui è online, la foto su Instagram è spettacolare

La nuova collezione di costumi da bagno di Belen e Cecilia Rodriguez è finalmente online. Il successo di questi ultimi di Me Fui, questo è il nome della loro linea, è aumentato esponenzialmente. Ed è proprio per questo motivo che, anche per quest’anno, le due sorelle si sono letteralmente superate. Lo testimonia, non a caso, l’ultimo scatto social condiviso sul loro canale social. Non sono strepitose?