Tiberio Carcano è l’uomo che stava frequentando Clizia Incorvaia prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 4: ecco chi è

Clizia Incorvaia, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 4, stava frequentando un uomo. La concorrente del reality show l’ha rivelato nella casa più spiata d’Italia dopo il bacio con Paolo Ciavarro. L’ex compagna di Francesco Sarcina, infatti, è stata assalita dai sensi di colpa ed ha confessato tutto. Tra di loro, però, pare non ci fosse nulla di serio, solo una breve frequentazione. Il reality show però, secondo la concorrente, doveva essere la prova del nove per la loro conoscenza. Clizia non è riuscita a resistere alla tentazione ed è cascata tra le braccia di Ciavarro. L’uomo nel frattempo ha rotto il silenzio, dichiarando a BollicineVip: “Ho visto il loro bacio, ma non siamo fidanzati e non ho nulla da recriminarle. È giusto che Clizia si viva questa esperienza a pieno. Clizia non si sta comportando male con me”.

Chi è Tiberio Carcano

L’uomo che stava frequentando Clizia Incorvaia prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 4 si chiama Tiberio, è nato a Trani l’11 marzo del 1979 ed ha quarant’anni. L’uomo ha tre anni in meno di Sarcina, ex compagno di Clizia, e sette anni in più alla concorrente del reality show. Tiberio è un organizzatore di eventi, nonché deejay. Come Sarcina, dunque, anche lui si occupa di musica. Ha svolto questo lavoro prima in Puglia, regione d’origine, e poi si è trasferito a Milano. Ama il suo lavoro e pare sia tra i promoter più in gamba del capoluogo lombardo. Prima di essere un organizzatore d’eventi, però, Tiberio è laureato in Giurisprudenza ed è un avvocato. Di recente ha anche iniziato ad occuparsi di consulenze legali per il suo settore. La musica, però, non è l’unica passione di Tiberio: l’uomo ama il calcio, la politica e soprattutto il poker.

È probabile che Clizia e Tiberio si siano conosciuti proprio in una delle tante serate milanesi. A quanto pare anche il deejay usciva da una lunga storia d’amore, come dichiarato nell’intervista: “Prima del suo ingresso ne avevamo in realtà parlato e avevo chiesto a Clizia riservatezza poiché ho una storia coniugale alle spalle, ma capisco che la cosa sia venuta fuori e non sono in nessun modo arrabbiato con lei”. Ad oggi non sappiamo se la loro frequentazione continui dopo la fine del reality show. Clizia sembra molto confusa, ma al momento pare voglia viversi la sua frequentazione con Paolo Ciavarro nella casa più spiata d’Italia.