Serena Enardu, arriva la dura reazione di sua sorella Elga dopo la puntata di ieri del GF Vip: le parole sul suo canale Instagram.

Per Serena Enardu quella andata in onda ieri sera del Grande Fratello Vip non è stata affatto una puntata facile. Dopo il litigio di qualche giorno fa con il suo fidanzato Pago, durante la diretta di ieri sera, l’ex tronista di Uomini e Donne è stata la protagonista di un momento davvero ‘particolare’. Entrato in casa Pedro, fratello del cantautore, la giovane Enardu si è ritrovata a giustificare un like messo al suo ex tentatore Alessandro Graziani pochi giorni prima di entrare nella casa. E, quindi, tentare di riconquistare il suo ex compagno. Ma non solo. Perché dopo questo episodio, Pago ha espresso chiaramente la sua delusione per il gesto commesso dalla sua fidanzata. Inevitabile, quindi, una furiosa lite tra la coppia che, fino a quel momento, sembrava aver ritrovato la serenità perduta diversi mesi fa. È proprio per questo motivo che, sul suo canale social ufficiale, è intervenuta la sorella di Serena. Curiosi di sapere cosa ha detto Elga? Ecco tutti i dettagli.

Serena Enardu, la reazione di Elga dopo il Gf Vip: le dure parole

Quanto è accaduto ieri sera, durante la decima puntata del Grande Fratello Vip, tra Serena Enardu e Pago ha avuto un grande ‘eco’. Non soltanto, nella puntata odierna di Mattino Cinque, è intervenuta Miriana Trevisan, ex moglie del cantautore sardo, ma anche Elga Enardu. Durante la diretta e, molto probabilmente, dopo aver assistito allo scontro tra sua sorella e suo cognato, la gemella di Serena è intervenuta sul suo canale social per esprimere il suo parere rispetto a quanto aveva visto pochi istanti prima. Da quando l’ex tronista di Uomini e Donne è rinchiusa nella casa più spiata d’Italia, Elga non si perde nemmeno una puntata. Com’è giusto che sia, ovviamente. Non soltanto qualche settimana fa, in seguito all’ingresso di sua sorella nel reality e alla riappacificazione con Pago, la giovane Enardu ha mostrato apertamente e pubblicamente la sua contentezza, ma anche pochissime ore fa non ha potuto fare a meno di condividere il suo pensiero. Ecco tutti i dettagli:

‘Sister, se uno nasce tondo, non muore quadrato’, queste le parole che Elga Enardu ha voluto esprimere durante la diretta del Grande Fratello Vip. Cosa vorranno dire? E, soprattutto, a chi saranno rivolte? Tra l’altro, ricordiamo, che, qualche giorno fa, la Enardu ha fatto una chiara richiesta su Instagram, adesso verrò raccolta? Staremo a vedere! L’undicesima diretta, in fondo, non è così lontana!

