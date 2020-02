Caterina Balivo, la stampa sulla gonna è proprio lì e fa impazzire i fan

View this post on Instagram

See you on @rai1official per una nuova super puntata di @vienidamerai! ✨ Continueremo a parlare di @sanremorai con tanti ospiti! Vi aspetto alle 14 💐🌷 PS: grazie per l’affetto che ci state dimostrando in questi giorni 😍 #caterinabalivo #vienidame