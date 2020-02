Francesca Cipriani, il top è piccolo e non contiene le forme: si vede ‘troppo’

In quest’ultima foto su Instagram, Francesca Cipriani si immortala con indosso un delizioso top piccolo che non contiene le sue forme.

Spettacolare come sempre, Francesca Cipriani. Come raccontato in diversi nostri articoli, l’ex concorrente del Grande Fratello è solita condividere degli entusiasmanti ed incredibili scatti fotografici. L’ultimo risale a qualche ora fa. Quando, per ricordare al suo numeroso ed affezionato pubblico social la puntata di questa sera de La Pupa e il Secchione, la giovane opinionista di Barbara D’Urso ha condiviso un delizioso scatto fotografico. Non è in costume, come quello di qualche ora fa, bensì con indosso un fantastico top nero che, però, risulta essere troppo piccolo per le sue conferme. Per questo motivo è, quindi, praticamente impossibile spostare lo sguardo altrove. Perché, vi assicuriamo, si vede davvero ‘troppo’. Ecco tutti i dettagli.

Francesca Cipriani, il top è piccolo: si vede davvero ‘troppo’

Con quest’ultimo scatto social, Francesca Cipriani ha letteralmente lasciato senza parole tutti i suoi followers. Certo, siamo abituati ad ammirare la sua bellezza. Perché, come dicevamo precedentemente, l’ex concorrente del Grande Fratello è solita condividere degli scatti fotografici più che fantastici. Eppure, con quest’ultimo si è letteralmente superata. Per ricordare l’imperdibile appuntamento con la quinta puntata de La Pupa e il Secchione, la giovane e bellissima opinionista di Barbara D’Urso ha pubblicato una foto spettacolare. Si è lasciata immortalare, molto probabilmente, durante un’uscita serale. E, supponiamo, che sia stata davvero incredibile per lei perché l’outfit sfoggiato è davvero da urlo. Di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

È proprio così che, da come si può chiaramente vedere, Francesca Cipriani ha deciso di uscire: con un incredibile e bellissimo top nero ricco di borchie. Tuttavia, a catturare l’attenzione è un unico dettaglio: il corpetto indossato dalla giovane è piccolo ed è per questo motivo che, quindi, la sua ‘audace’ scollatura viene evidenziata ancora di più. Inutile a dirvi che, in un batter baleno, la foto ha fatto ‘boom’ di likes. In effetti…