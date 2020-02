Grande Fratello Vip, colpo di scena in diretta: un concorrente decide di lasciare il reality durante la puntata di ieri.

È accaduto davvero di tutto nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip! Una diretta ricca di emozioni e colpi di scena. A partire dallo scontro in diretta tra Pago e Serena Enardu, dopo la rivelazione del fratello del cantante, entrato in Casa per qualche minuto. L’eliminato della serata è stato Michele Cucuzza, ma non è stato il solo a lasciare il reality ieri sera. Si, perché, dopo Carlotta Maggiorana, un altro concorrente ha deciso di abbandonare il gioco e lo ha comunicato a tutti proprio durante la diretta di ieri sera. Si tratta di Barbara Alberti. Non è la prima volta che la scrittrice ha mostrato segni di cedimento, ma, stavolta, la concorrente ha abbandonato definitivamente il reality di Canale 5. Ecco cosa è successo in diretta.

Grande Fratello Vip, colpo di scena in diretta: un concorrente lascia il reality, è Barbara Alberti

Barbara Alberti ha deciso di lasciare definitivamente il Grande Fratello Vip. Una decisione sofferta, ma che la concorrente ha comunicato ieri sera in diretta: “È stata un’esperienza infinitamente più bella, ricca e fantastica di quello che potevo immaginare, ma non reggo questo gioco. Non lo reggo emotivamente, non lo reggo coi nervi, l’altra volta sono finita in clinica, stavolta ho paura di finire peggio”. Con queste parole Barbara Alberti comunica ad Alfonso Signorini la sua scelta definitiva: quella di abbandonare definitivamente la trasmissione. Già qualche puntata fa, la concorrente aveva espresso il suo desiderio di lasciare il gioco, non reggendo il peso delle nomination. In seguito, però, aveva cambiato idea. Non lo ha fatto questa volta, quando è apparsa più sicura che mai: “Preferisco lasciare il gioco ora che è tutto bello. Grazie di cuore a tutti, a te e a questi fantastici autori. Mai più saremo curati nella nostra vita come neonati!”. Alfonso Signorini, seppur dispiaciuto, non può fare altro che accettare la decisione della scrittrice, che, quindi, ha abbandonato la Casa e il gioco durante la serata di ieri.

Un’eliminazione inaspettata, dunque, quella di Barbara Alberti. Cambierà le dinamiche del gioco? Entrerà un nuovo concorrente a sostituirla? Nel frattempo, in nomination ci sono finite due donne: Licia Nunez e Serena Enardu. Chi la spunterà? Non ci resta che attendere qualche giorno: Grande Fratello Vip torna in diretta venerdì sera!