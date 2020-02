Grande Fratello Vip, nuovo scontro nella casa: volano parole grosse

Nuovo scontro nella casa del Grande Fratello Vip dopo la puntata di ieri sera: volano parole grosse tra due concorrenti, ecco cos’è successo

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il cerchio si stringe e la finale del reality show si avvicina sempre di più. Nella puntata andata in onda ieri sera, Michele Cucuzza ha perso al televoto ed ha dovuto abbandonare la casa, mentre Barbara Alberti ha deciso di ritirarsi. Sempre meno concorrenti dunque nella casa più spiata d’Italia. Al televoto adesso sono andate Serena Enardu, votata quasi all’unanimità da tutta la casa, e Licia Nunez. Solo una delle due donne resterà nella casa del GF VIP 4. Il televoto sarà chiuso venerdì sera quando andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, nuovo scontro nella casa: cos’è successo

La puntata di ieri sera ha lasciato non pochi strascichi. La casa ormai è divisa in due gruppi, di cui uno, dopo le eliminazioni di Rita Rusic e Michele Cucuzza, è abbastanza esiguo. Da una parte, infatti, c’è il gruppo capitanato da Antonio Zequila, di cui fanno parte Licia Nunez, Aristide Malnati e in parte anche Antonella Elia; dall’altra, invece, c’è il gruppo dei più giovani, guidato da Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli. Oggi pomeriggio, due componenti dei rispettivi gruppi sono arrivati allo scontro all’interno della casa più spiata d’Italia. Licia, infatti, non ha digerito la nomination di ieri sera e se l’è presa con Montovoli, aggredendolo verbalmente e dicendogli: “Non hai gli attributi“. Montovoli ovviamente ha risposto con garbo alla sua coinquilina, ma gli animi erano molto accesi. Già ieri sera l’attrice de Le tre rose di Eva si è sfogata con un lungo pianto per via della nomination. La concorrente teme di uscire e soprattutto si sente tradita da alcuni componenti della casa. Clizia Incorvaia ha cercato di rincuorarla, ma non ci è affatto riuscita. Dallo sfogo in lacrime, Licia è passata presto alle parole, arrivando allo scontro verbale con Montovoli.

L’attrice, nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, ha avuto anche uno scontro con Adriana Volpe, altra componente del gruppo di Montovoli. L’ex conduttrice de I fatti vostri, durante le nomination, sottolineò in confessionale come solo per questa volta volesse mettere da parte i dissapori interni e votare Serena Enardu, che le sembrava arrivata ormai al limite per via della sua relazione con Pacifico Settembre.