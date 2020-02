Durante la puntata di Vieni da Me ha chiamato in diretta la mamma di Morgan per difendere il figlio dalle accuse: ecco le parole della signora Luciana.

Sanremo 2020 si è concluso da qualche giorno con la vittoria di Diodato: il suo brano, ‘Fai rumore’, ha conquistato tutti e sin dalla prima esibizione ha raccolto milioni di consensi. Il Festival quest’anno, con la sua settantesima edizione, ha avuto un vero boom di ascolti: tra gli episodi più chiacchierati c’è indubbiamente quello che ha visto la squalifica di Morgan e Bugo. I due hanno litigato prima di salire sul palco e la loro performance, nella semifinale, è stata interrotta non appena iniziata. L’episodio sta facendo discutere molto e nella puntata di Vieni da Me del 10 febbraio è stato proprio questo uno dei temi trattati. Improvvisamente ha chiamato la mamma di Morgan, per difendere il figlio. Nella puntata di oggi, 11 febbraio, la signora è intervenuta nuovamente in collegamento. Ecco le sue parole.

Vieni Da Me, lacrime in diretta per la mamma di Morgan: “Mio figlio non è un mostro”

La mamma di Morgan, durante il programma Vieni da me di oggi 11 febbraio è intervenuta in collegamento per parlare della questione Bugo e Morgan. Dopo la telefonata improvvisa durante la diretta di ieri del programma di Caterina Balivo nella quale ha difeso il figlio sottolineando la sua passione per la musica, è intervenuta in collegamento oggi.

La signora Luciana ha continuato a difendere suo figlio Morgan. “Mi sono sentita poco bene perchè bisogna raddrizzare la cosa. Non è un mostro, è un uomo, una persona, non solo un personaggio. Ama talmente tanto la musica che esagera. Da quando ha avuto lo sfratto ho avuto pochi contatti con lui: questa rottura mi fa soffrire tutti i giorni. E’ lui che si è isolato, non so neanche dove abita. Quando ieri ho chiamato mi ha inviato un messaggio con scritto ‘Brava mamma’” sono le parole della mamma di Morgan.

Adesso diventerà nonna per la terza volta: “E’ una bambina, non è un maschio. Lui ama tanto le bambine, anche se gliele portano via“.