Segni fortunati settimana 10-16 febbraio: cosa sappiamo e quali sono i programmi delle stelle per questa settimana?

È iniziata una nuova settimana e dopo un lunedì di rodaggio in cui la stanchezza sembrava farla da padrona, ci si chiede quali sono i segni zodiacali più fortunati dall’11 al 16 febbraio. A raccontarcelo è Paolo Fox tramite il programma I Fatti Vostri. Pare che sarà una settimana al top per lo Scorpione mentre tutti i nati sotto il segno dello Scorpione dovranno stare attenti. Ecco quali sono i segni più fortunati in amore secondo l’oroscopo della settimana.

Segni zodiacali fortunati in amore

Quali sono le previsioni astrologiche di Paolo Fox per i segni zodiacali di questa settimana?

Scorpione: questa settimana non è al top per voi. Avete un po’ di problemi a digerire ciò che vi è capitato in passato e quindi anche in amore oltre che nella vita personale state combattendo con delle situazioni non molto chiare.

Bilancia: anche per voi non siamo al top. In questa settimana dovete accuratamente guardare all’amore e cercare di non agitarvi troppo in determinate situazioni che potrebbero risultare un po’ pesanti. C’è qualcosa che vi rende indecisi, non arrabbiatevi troppo.

Toro: la stanchezza continua a farla da padrona dopo questa settimana così difficile da gestire. Ora bisogna recuperare e anche in amore cercate di essere più propositivi.

Leone: per voi questo è un mese al top in amore, ma un po’ difficile da gestire sul lavoro. Quindi dovrete districarvi tra alti e bassi piuttosto complicati. Occhio soprattutto alla giornata di venerdì!

Capricorno: avrete una settimana altalenante per quanto riguarda le questioni amorose. Sarete un po’ confusi, poco propositivi e per niente stimolati. Il sonno la fa da padrone, è come se voleste andare in letargo insomma.

Acquario: state mettendo le basi per quello che succederà poi ad aprile. Che sia un matrimonio, una convivenza o un figlio, l’amore sta risalendo e sta diventando un vero e proprio astro nascente!

Gemelli: state cercando ancora di riprendervi da tutto quello che vi è capitato negli scorsi anni. L’amore è a rallentatore, ma c’è.

Cancro: in amore state cercando di mettere alla prova le persone che vi circondano per capire veramente chi sta con voi e chi no. Cercate di vivere oggi per oggi, ma non snaturatevi troppo.

Ariete: sentimentalmente siete al top, avete una carica amorosa ed emotiva veramente interessante e per questo motivo questa settimana vi sorriderà.

Vergine: le stelle per voi brillano ancora più alte e più forti. Datevi da fare perché soprattutto in amore questa è la settimana giusta per voi! Never Give Up!