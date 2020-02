Anticipazioni Uomini e Donne oggi: “Siamo quasi finiti in doccia insieme”

Uomini e Donne, Trono Over, anticipazioni 11 febbraio 2020: Gemma vuole chiudere con Emanuele.

È tutto pronto nello studio di Uomini e Donne per una nuova puntata del dating show più amato e seguito di sempre. Dopo la puntata dedicata al Trono Classico di ieri, oggi si torna a parlare del Trono Over e scopriremo le nuove vicessitudini di Gemma Galgani. Abbiamo lasciato la Dama di Torino nel bel mezzo della conoscenza con il suo Emanuele e, se prima le cose non sembravano girare per il meglio, ora Gemma è molto intrigata dal suo nuovo corteggiatore.

Anticipazioni Trono Over: Gemma chiude con Emanuele

La puntata di oggi di Uomini e Donne, sappiamo dalle anticipazioni che comincerà con un filmato dedicato alla Galgani. La donna dietro le quinte commenterà la scorsa puntata dichiarando appunto di essere molto intrigata da Emanuele. Secondo le anticipazioni però, quando oggi Gemma entrerà in studio, le cose saranno nettamente diverse. Tra i due infatti sono scattati diversi baci, ma per la Galgani uno di questi è stato troppo umido. Così dicono le anticipazioni. Proprio su questo bacio passionale entra in studio Emanuele che ribadisce che tra i due ci sia stato molto feeling e che siano praticamente finiti quasi nella doccia insieme. I fan del programma si aspetterebbero una grande gioia da parte della Galgani che, da sempre, ha ricercato passione. Ma invece questa volta non è così. Dalle anticipazioni del Vicolo delle News per la puntata di oggi, sappiamo infatti che Gemma non sarà molto felice di tutta questa vigorosa passione e che deciderà di chiudere la frequentazione. Ovviamente in studio scoppia la bagarre: lei che si lamentava della poca passionalità degli uomini che aveva attorno, ora non è felice del trasporto di Emanuele?

Simonetta e Marcello: la frequentazione sconvolge il pubblico

Dopo questo momento le ultime news di Uomini e Donne raccontano di Simonetta che ha iniziato ad uscire con Marcello. La donna racconta a Maria De Filippi di essere uscita con l’uomo, cosa che lascia senza parole il pubblico e anche gli opinionisti. Gianni, soprattutto, sarà particolarmente sconvolto visto che sembrava che di Marcello, alla donna, non gliene importasse nulla.

La dama del parterre però in perfetto stile Achille Lauro, “se ne frega” e ribadisce che, nonostante la differenza di età, trova Marcello molto elegante e piacente.