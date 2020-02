Uomini e Donne, Luigi Mastroianni beccato proprio con lei: è un’ex tronista della trasmissione come lui.

È stato uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne. Si, perché Luigi Mastroianni si era già fatto apprezzare dal pubblico come corteggiatore di Sara Affi Fella. Un’esperienza che non ebbe lieto fine, ma, dopo un po’, Luigi si è rimesso in gioco sul trono più famoso della tv. E lì Luigi ha conosciuto quella che è diventata la sua scelta, Irene Capuano. Tra loro un’intensa storia d’amore. Ma, anche in questo caso, niente lieto fine. Attaulmente, l’ex tronista dovrebbe essere single, ma, proprio nelle ultime ore, una voce di gossip si fa sempre più insistente. Secondo quanto riporta IsaeChia.it, Luigi sarebbe stato avvistato in compagnia di una donna a Palermo. Una donna che conosciamo molto bene: anche lei è stata una tronista di Uomini e Donne. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni beccato proprio con lei: è l’ex tronista Mara Fasone

Nuovo amore in vista per Luigi Mastroianni dopo la fine della sua storia con Irene Capuano? Ebbene, secondo una segnalazione arrivata a IsaeChia.it, Luigi è stato beccato a Palermo in compagnia di un’ex tronista di Uomini e Donne. Di chi parliamo? Di Mara Fasone, che era nel programma proprio nello stesso periodo in cui c’era Luigi. Tra i due, già all’epoca del trono, ci fu un bel feeling. Che, però, si rivelò un fuoco di paglia. Qualcosa nel frattempo sarà cambiato. Nulla di ufficiale, ma IsaeChia.it ha pubblicato una foto in cui Luigi si trova proprio seduto a tavola con Mara. Nessun gesto particolarmente affettuoso, ma la ragazza che li ha fotografati racconta che tra i due sembrava esserci molta confidenza. Che sia l’inizio di una nuova relazione?

In attesa di conferme o smentite da parte dei diretti interessati, cosa pensate della probabile nuova coppia? Vi piacerebbe vedere Luigi e Mara insieme?