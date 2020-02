In una delle sue recenti IG Stories, Aurora Ramazzotti ha aggiornato i suoi sostenitori di un imprevisto inaspettato capitatole: cosa è successo.

Nonostante la sua giovane età, Aurora Ramazzotti vanta di un successo davvero clamoroso Non soltanto è un’affermata e tanto amata speaker radiofonica, ma anche su Instagram la primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è molto seguita ed apprezzata. È proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, non perde occasione di aggiornare i suoi sostenitori di tutto quanto le accade durante la giornata. Lo ha fatto domenica scorsa. Quando, di ritorno da un pomeriggio sfrenato dedicato allo shopping, la giovane Aurora ha informato di uno spiacevole inconveniente di cui è stata protagonista insieme alla sua amica Sara Daniele. Ma lo ha fatto anche qualche ora fa. Sul suo canale social ufficiale, Aurora ha raccontato di un imprevisto inaspettato. Ecco tutti i dettagli.

Aurora Ramazzotti, l’imprevisto inaspettato: è successo tutto in pochissimo tempo

La giornata di Aurora Ramazzotti è iniziata davvero alla grande. Si è svegliata molto presto, stando a quanto trapelato dalle sue recenti Instagram Stories. E, dopo la sua abituale corsa mattutina, la giovane è corsa a lavoro. È un’affermata ed apprezzata speaker radiofonica, come dicevamo precedentemente. Ed è per questo motivo che, questa mattina, si è recata alla radio per la conduzione del suo programma. Subito dopo, però, è stata la protagonista di un imprevisto davvero inaspettato. A raccontarlo è stata la diretta interessata. Che, come è solita fare, non ha potuto fare a meno di raccontare quanto le è accaduto ai suoi followers. Ma cosa le sarà mai successo? Ovviamente, nulla di grave, sia chiaro. Ma ecco tutti i dettagli:

Ecco. È proprio questo che è capitato alla bellissima Aurora Ramazzotti. Insomma, l’incubo di tutte le donne: la rottura delle calze. ‘Io non so come sia possibile, le ho messe trenta secondi fa e lo ha già rotte’, dice la giovane nella sua Ig stories.