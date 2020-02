Avete mai visto la sorella di Elodie? Si chiama Fey Di Patrizi e le somiglia tantissimo: età, vita privata e profilo Instagram.

Il Festival di Sanremo si è concluso da pochi giorni e le canzoni presentate stanno diventando sempre più famose e note al pubblico. Una delle grandi protagoniste di questa edizione della kermesse canora è stata senza dubbio Elodie. La cantante, ex concorrente di Amici, vanta ormai una carriera di tutto rispetto e oltre ad aver accompagnato il pubblico con la sua ‘Andromeda’, scritta per lei da Mahmoood, è stata molto apprezzata anche per la sua incredibile bellezza. Elodie infatti ha un fisico davvero mozzafiato e un viso magnetico, che l’hanno resa una delle più desiderate, in particolare dal pubblico maschile. Durante le serate del Festival ha sfoggiato dei look davvero da urlo, che hanno messo in evidenza la sua bellezza. Non tutti sanno, però, che Elodie ha anche una sorella, che le somiglia parecchio. Si chiama Fey Di Patrizi ed è molto legata alla cantante: ecco cosa sappiamo di lei.

Elodie, ecco sua sorella Fey: età, vita privata e profilo Instagram

Elodie è una delle cantanti del momento, c’è poco da dire. Le sue canzoni fanno divertire ed emozionare il pubblico, ma la sua bellezza incanta davvero tutti. Fidanzata con il collega Marracash, la cantante è molto riservata sulla sua vita privata, ma in una video intervista rilasciata a Noisey Italia, in cui ha parlato del suo passato difficile, ha presentato al pubblico sua sorella Fey: ecco cosa sappiamo di lei.

Fey Di Patrizi è nata a Roma nel 1993 e ha 26 anni. Sorella minore di Elodie, è davvero molto simile a lei dal punto di vista estetico. Le due hanno lo stesso taglio di capelli e soprattutto gli stessi lineamenti. Figlia dell’italiano Roberto Di Patrizi e di Claudia Marthe Mitai, originaria delle Antille Francesi, Fey ha avuto un’infanzia non facile a causa della separazione dei genitori e delle precarie condizioni economiche della sua famiglia, ma soprattutto è cresciuta in un quartiere difficile della periferia romana, Quartaccio. Qualche anno fa ha dovuto anche affrontare un momento duro a causa di una grave malattia che ha colpito sua madre, anche se ad oggi, fortunatamente, questo è solo un brutto ricordo.

Legatissima a sua sorella Elodie, Fey è appassionata di calcio e in passato ha anche giocato nella squadra femminile della Lazio. Dal suo profilo Instagram, che conta 4.880 followers, si evince che è fidanzata con una ragazza di nome Marta, della quale sembra davvero innamoratissima, e che ha una gattina di nome Tequila, alla quale è molto legata.