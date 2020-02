In queste ultime ore, Belen Rodriguez è stata la protagonista di un nuovo shooting di fuoco, ma lo zoom proprio lì infiamma Instagram: i dettagli.

È da poco uscita la nuova collezione di Me Fui, eppure Belen Rodriguez, pochissime ore fa, è stata la protagonista di un nuovo shooting di fuoco. O, perlomeno, è questo che si evince dalle sue ultime Instagram Stories. Dopo aver dato uno splendido annuncio a sorpresa ai suoi followers, la bellissima moglie di Stefano De Martino si è mostrata sul set di un nuovo servizio fotografico davvero spettacolare. Certo, non è assolutamente la prima volta. Eppure, in quest’ultimo shooting, la giovane Belen è più che meravigliosa. Tuttavia, a catturare l’attenzione è una particolare IG Stories. Dove, mentre è intenta a farsi sistemare tutti gli oggetti utili per il servizio, Belen fa lo zoom proprio lì. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Belen Rodriguez, lo zoom proprio lì durante lo shooting infiamma Instagram

Non perde mai occasione di poter interagire con i suoi followers, Belen Rodriguez. È una donna di successo, lo sappiamo. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, è la protagonista di incredibili Ig Stories. Le ultime risalgono a qualche ora fa. Quando, durante un nuovo shooting di fuoco, la giovane argentina si riprende nel backstage. Fin qui tutto bene, oseremmo dire. Se non fosse che, mentre la sua assistente le sistema i gioielli, la bellissima argentina fa lo zoom proprio in un posto ‘particolare’ del suo corpo. Lasciando, senza alcun dubbio, senza parole i suoi sostenitori. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Ebbene si. È proprio lì che Belen decide di porre la sua attenzione: sulla sua gonna ricca di brillantini. Per questo nuovo e favoloso servizio fotografico, l’argentina è completamente vestita di azzurro. A partire dall’incredibile camicia. Fino alla sua gonnellina. Ed è per questo motivo che, molto probabilmente entusiasta per il suo outfit, decide di porre attenzione sul ‘pezzo di sotto’. A voi piace questo look della giovane e bellissima Rodriguez?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: come va?

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo il ritorno di fiamma più di un anno fa, i due piccioncini non perdono mai occasione di poter condividere ogni momento di coppia con i loro sostenitori. È proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, sui rispettivi canali social, sono protagonisti di incredibili, fantastici e, soprattutto, esilaranti siparietti.