Shade, chi è, chi ha doppiato, quanti anni ha e le sue canzoni più famose

Chi è Shade: cosa sappiamo sul rapper che è anche famoso per aver doppiato alcuni film interessanti. Le sue canzoni più famose, l’età e tutte le curiosità.

Questa sera va in onda CR4, La Repubblica delle Donne e, tra gli ospiti del programma, troviamo il rapper Shade. Non tutti però conoscono questo artista e si chiedono chi sia, quanti anni ha, quali sono le sue canzoni più famose e chi ha doppiato nella sua carriera. Insomma, domande di varia natura che vertono però su tutte quelle curiosità della vita privata del cantante di Irraggiungibile. Vediamole insieme allora.

Qual è il vero nome di Shade e come ha iniziato a fare rap

Il vero nome di Shade, tanto per cominciare, è Vito Ventura, ha 33 anni ed è originario di Torino. Il papà è tarantino e la mamma di Foggia. La sua passione per la musica rap si fa sentire praticamente da subito e, già da giovanissimo, partecipa a diverse battle rap. Inizia a farsi conoscere al pubblico vincendo la prima tappa dello Zelig Urban Talent nel 2011 e poi nel 2013 partecipa e vince a MTV Spit, programma condotto da Marracash e duettando nella finale con Nitro. Vince Shade e il suo primo album in studio arriva nel 2015 con l’etichetta Warner Music Italy.

Il secondo album e il successo

Il suo secondo album arriva nel 2016, con Clownstrofobia, ma il grande successo arriva nel 2017 quando partecipa al Summer Festival con Bene, Ma Non Benissimo che ottiene circa 22 milioni di visualizzazioni su YouTube. Altra canzone di grande successo è sicuramente Irraggiungibile del 2017 cantata insieme a Federica Carta e, con Benji e Fede pubblica poi il brano On Demand. Sempre con Federica lo abbiamo visto al Festival di Sanremo 2019 con il brano Senza Farlo Apposta.

Chi ha doppiato Shade?

Come abbiamo anticipato Shade è anche famoso per aver doppiato alcuni film e serie tv interessanti.

Emmanuel Schwarts in Laurence Anyways e il desiderio di una donna…

Lee Won-gun in Il prigioniero coreano

Paul Spera in Eden

Ben Roe in Vikings

Sam Gowland e altri personaggi in Geordie Shore

Mouri Motonari in Sengoku Basara

Skayma in Niko e la spada di luce

Frank in Little Witch Academia

Vari personaggi in South Park

Una carriera quindi iniziata da poco, ma già molto poliedrica, ricca di spunti e di interessanti novità che potrebbero assolutamente trasformare Shade in uno dei personaggi rap più interessanti in assoluto.