Chi vuol essere Milionario: la ricetta culinaria più cercata del 2019

Chi vuol essere Milionario è ricominciato con una nuova stagione, stasera è stata fatta una domanda particolare: la ricetta culinaria più cercata del 2019

Finalmente, per la gioia di milioni di telespettatori, è ricominciato uno dei quiz show più amati della storia della televisione Italiana, ‘Chi vuol essere Milionario’. Questa nuova stagione, non va in onda come di consueto nella fascia oraria prima del Tg 5, ma in prima serata tv una volta a settimana, nello specifico il mercoledì. Il quiz show condotto dall’amatissimo Gerry Scotti, non solo sta riscuotendo un enorme successo, ma ha già battuto anche qualche piccolo record. Eh sì, basti pensare che qualche settimana fa, uno dei concorrenti era arrivato a leggere la domanda da c di Euro. La domanda ha riscosso molto successo e il ragazzo, è riuscito a rispondere correttamente al quesito, portandosi a casa 1 milione di Euro. La puntata fu seguita da milioni di telespettatori, in ansia di conoscere le sorti del giovane seduto di fronte a Gerry Scotti. Dopo la vincita del Milione, le puntate sono riprese in serenità e tranquillamente, fino a stasera, quando una delle domande sottoposte al nuovo concorrente ha acceso la curiosità negli spettatori. Andiamo a scoprire insieme qual è questa domanda che tanto sta facendo chiacchierare web e appassionati.

Chi vuol essere Milionario, la domanda sulla ricetta più cercata nel 2019

Quest’anno il quiz show presentato dall’amatissimo Gerry Scotti, ha pensato di apportare delle variazioni alla versione classica che siamo stati abituati a vedere fin ora. In primis è stato abolito il limite di tempo entro cui il concorrente doveva fornire una risposta alle domande sullo schermo e poi non meno importante i 4 aiuti di cui può disporre. Inizialmente gli aiuti a disposizione dei candidati erano infatti tre: 50:50, aiuto a casa ed aiuto del pubblico. Questi tre aiuti erano presenti sin dalla prima puntata, sostituiti poi da: 50:50; aiuto dell’esperto che permette al concorrente di interpellare qualcuno di cui si fida; Chiedilo a Genny, che permetto al concorrente di chiedere un parere personale al conduttore; Switch, permette al concorrente di cambiare domanda, coma una di pari difficoltà.

E proprio parlando di domande, questa sera ce n’è stata una che ha suscitato molta curiosità nel pubblico. Si tratta di una domanda su quale sia la ricetta più cercata su google nel 2019. La risposta corretta era la Pastiera Napoletana. Dolce tipico partenopeo, fatta di pasta frolla e un cuore dolcissimo di crema alla ricotta e grano. Dolce buonissimo e che è possibile consumare soprattutto nel periodo Pasquale!