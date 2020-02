L’Assedio, Daria Bignardi: anticipazioni e ospiti sulla prima puntata

Anticipazioni L’Assedio: Daria Bignardi torna in televisione con la prima puntata del suo programma, tutti gli ospiti.

Daria Bignardi con il programma L’Assedio torna finalmente in televisione su Nove. Dopo un periodo di pausa piuttosto lungo, le interviste della straordinaria conduttrice tornano a tener banco in televisione e, per la prima puntata del programma, ci si tuffa a pié pari nel mondo femminile.

Gli ospiti di Daria Bignardi nella prima puntata de L’Assedio

La prima ospite che siederà davanti a Daria Bignardi nello studio de L’Assedio sarà la politica Elly Schelein che fa parte del partito Emilia Romagna Coraggiosa insieme a Stefano Bonaccini. La donna è un personaggio nuovo, ma già molto amato dai giovani perché sembra incarnare l’emblema del politico che non si perde in chiacchiere ma va dritta al punto della questione. Subito dopo arriverà a L’Assedio Elodie reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con la canzone Andromeda. La cantante racconterà un lato della sua vita passata non molto conosciuto, fatto anche da emarginazione e difficoltà a farsi capire e conoscere. Subito dopo, rimanendo in area Sanremo 2020, arriverà Ema Stokholma che in questi giorni si è occupata di condurre il Prima Festival. La dj e conduttrice racconterà del suo libro in uscita, intitolato Per Il Mio Bene. Il finale, sempre a tema pink, vedrà una bella ed intrigante chiacchierata con Amanda Lear, una vera e propria icona che, Daria stessa ha dichiarato essere in grado di sorprendere sempre.

Chi ci sarà? Gli ospiti fissi

Ad intervallare queste belle interviste avremo un collegamento con Giuseppe Provenzano, ministro che parlerà approfonditamente delle politiche del sud Italia, ci sarà poi la scrittrice Michele Murgia, Luca Bottura e anche l’idea di Daria di voler intervistare alcuni grandi nomi come Papa Francesco o Donald Trump.

Il programma di Daria Bignardi, L’Assedio, è così pronto a ripartire e sembra che ci siano grandi interviste in arrivo. La padrona di casa offrirà sempre la consueta birretta ai suoi ospiti creando sempre di più un’atmosfera amichevole, piacevole e ricca di spunti per una conversazione curiosa e mai banale. In perfetto stile Daria Bignardi.