Enrico Nigiotti risponde alle critiche sul Festival: le parole che non ti aspetti

Enrico Nigiotti risponde alle critiche ricevute dopo la sua partecipazione a Sanremo: le parole che non ti aspetti dal cantante di ‘Baciami Adesso’

Tra le canzoni più ascoltate di questa 70 esima edizione del Festival di Sanremo c’è certamente il brano di Enrico Nigiotti ‘Baciami Adesso’. Il ragazzo, ex talento della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo che l’anno scorso aveva esordito al Festival con ‘Nonno Holliwood’, ha riscoperto il successo in seguito alla sua partecipazione ad un altro talent molto seguito, ‘X-Factor’. Da qui la pubblicazione della bellissima ‘L’amore è’, da cui ha riscosso un enorme successo. Da allora Enrico ne ha fatta di strada e ha scritto e interpretato canzoni che hanno fatto sognare e canticchiare milioni di fan. Moltissimi sono stati anche i duetti importanti, tra cui ricordiamo anche quello con Gianna Nannini. Le esperienze Sanremesi di Enrico Nigiotti, non lo hanno portato certamente sul podio più alto della competizione, ma gli avranno certamente lasciato una bellissima emozione. Senza contare che le sue canzoni sono state ascoltatissime sui principali canali musicali, come Spotify e YouTube. Nonostante questo successo il cantante ha dovuto fare i conti con le critiche che ho hanno investito subito dopo la sua partecipazione al Festival. Vediamo insieme quali sono state le parole del cantante.

In un’intervista all’Agi, Enrico Nigiotti ha voluto spiegare quanto accaduto a Domenica In, dopo le scaramucce con Selvaggia Lucarelli. La donna aveva infatti ‘accusato’ il ragazzo di non aver portato un brano all’altezza di Nonno Holliwood, proposto l’anno scorso ricevendo una risposta piuttosto concisa: “Siete acide, bisogna fare più l’amore”. Una frase che ha scatenato un consistente chiacchiericcio sul web a cui il cantante di ‘Baciami Adesso’ ha risposto così: “Le critiche che ho ricevuto a Sanremo non sono state costruttive e sono nate dal paragone con il brano che ho portato alla kermesse lo scorso anno. Un brano che comunque ricevette moltissime critiche, ma che in seguito ha raccolto un gran successo, superando i 13 milioni di visualizzazioni su Youtube. Hanno attaccato la canzone definendola ‘troppo semplice’, ma la veste con cui mi sono presentato quest’anno era romantica, volevo regalare un sorriso.

In ‘Nonno Hollywood’ ero malinconico, raccontavo la perdita di mio nonno. E poi non si può dare un voto a una canzone, non si tratta di compiti di matematica da svolgere bene o male, le canzoni devono saper arrivare. Ma è comunque questo il gioco di Sanremo e nonostante tutto è stata per me una bella esperienza”.