Amadeus e Fiorello, spunta un inaspettato retroscena durante la finale del Festival di Sanremo 2020: ecco di che cosa parliamo.

La settantesima edizione del Festival di Sanremo è stata più che imperdibile. Con al suo timone Amadeus, la manifestazione musicale italiana ha riscosso un successo davvero incredibile. E, come raccontato in diversi nostri articoli, i picchi di share ne sono piena testimonianza. Tuttavia, nonostante Sanremo 2020 sia terminato da diversi giorni, il Festival continua a far parlare di sé. Non a caso, il TG2 di quest’oggi ha mandato in onda un video di cui i protagonisti indiscussi sono Fiorello ed Amadeus. Ma non solo. Perché, se si guarda con attenzione suddette immagine, si vede chiaramente che è spuntato fuori un incredibile retroscena tra i due amici durante la finale di Sanremo. Curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Fiorello ed Amadeus, il retroscena durante la finale di Sanremo 2020

Tra Fiorello ed Amadeus c’è una splendida amicizia. I due hanno iniziato la loro splendida carriera televisiva e, proprio insieme, sono stati alla conduzione di Sanremo 2020. Hanno regalato dei momenti davvero unici, c’è da ammetterlo. Ed è per questo motivo che la settantesima edizione del Festival è stata davvero incredibile e, soprattutto, imperdibile. Tuttavia, soltanto adesso, siamo venuti a conoscenza di un incredibile retroscena tra i due avvenuto durante la finale di Sanremo. Come dicevamo precedentemente, stando ad un video mostrato dal TG2 di quest’oggi, durante la serata finale del Festival, Fiorello ed Amadeus sono stati i protagonisti di un momento davvero incredibile: si sono abbracciati e, visibilmente emozionato, il comico siciliano ha pronunciato delle parole all’orecchio del suo amico.

‘È stato bello, bello, bello. È stato bello, bello, bello, bello’, sono proprio queste le parole che, stando al video mandato in onda al telegiornale di Rai Due di quest’oggi, Fiorello avrebbe detto all’orecchio del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2020. Insomma, delle parole davvero favolose. Che, ancora una volta, testimoniano la profonda amicizia e stima che c’è tra di loro.

Amadeus sarà al timone di Sanremo 2021?

Sebbene Fiorello abbia le idee abbastanza chiare per un’ipotetica conduzione del Festival di Sanremo 2021, cosa ne pensa Amadeus? Dopo il successo di quest’anno, il conduttore de I Soliti Ignoti è pronto per una nuova edizione? In una recente intervista per RTL 102,5, Amadeus ha chiaramente detto di pazientare. E che, soprattutto, bisogna capire cosa è meglio per il Festival e per tutti. Cosa dobbiamo aspettarci, quindi?