Il Grande Fratello Vip continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Grandissimo protagonista di questa edizione è senza dubbio Pago. Se nelle prime settimane il cantautore era tra i preferiti del pubblico e tra i più quotati per la vittoria finale, da quando Serena Enardu è entrata nella casa, alcuni inquilini e la gente da casa hanno cominciato a vederlo in modo diverso, perché credono che il suo atteggiamento sia cambiato e che sia troppo rivolto solo alla sua compagna. La pensano così anche i suoi familiari, tanto che il fratello Pedro è entrato nella casa durante l’ultima puntata per dargli uno spunto di riflessione e dirgli che, secondo lui, Serena non sarebbe dovuta entrare nella casa, ma al contrario avrebbe dovuto aspettarlo fuori per fargli vivere tranquillamente questa esperienza. Pedro ha anche riferito a Pago di alcuni like di Serena alle foto del tentatore Alessandro Graziani, e la cosa ha davvero infastidito il cantante, che ha avuto un acceso confronto con Serena in diretta, salvo poi avere un chiarimento dopo la puntata. Insomma, Pago è al centro dell’attenzione e poco fa ha ricevuto anche un durissimo attacco social dall’esterno: ecco cos’è successo.

GF Vip, durissimo attacco social a Pago: “Agghiacciante”, ecco da chi arriva

Durante l’ultima puntata del GF Vip, Pago ha avuto un acceso scontro con Serena per un like di ‘troppo’ al tentatore Alessandro Graziani, che aveva fatto un po’ girare la testa alla sarda durante l’esperienza a Temptation island Vip. Dopo aver avuto un chiarimento con la sua compagna, però, Pago le ha anche confessato di essere un po’ geloso per la sua vicinanza a Licia Nunez. Le sue parole hanno colpito gran parte del pubblico, e in tanti non hanno gradito il suo ragionamento. Molto colpita è stata anche la compagna di Licia, Barbara Eboli, che ha sferrato un durissimo attacco social a Pago, condividendo il video in cui lui parla con Serena, e commentando le sue dichiarazioni nella didascalia, con parole davvero forti. La fidanzata di Licia ha definito le insinuazioni di Pago ‘agghiaccianti’ e ha dato a lui del ‘maschilista’.

Le parole di Barbara Eboli sono davvero molto dure, e tanti sono gli utenti che si sono schierati dalla sua parte, attaccando Pago. Ma cosa avrà voluto dire esattamente il cantante con il suo discorso a Serena? Probabilmente Alfonso Signorini glielo chiederà in diretta durante la prossima puntata, nella quale Serena e Licia, tra l’altro, rischiano di uscire perché sono al televoto. Voi intanto da che parte state?