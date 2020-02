Nella casa del GF VIP Licia Nunez ha avuto un momento di cedimento: la concorrente è stata consolata da Fabio Testi. Ecco cosa è accaduto.

Il Grande Fratello VIP è al centro dell’attenzione: la puntata di lunedì 10 febbraio ha regalato tantissimi colpi di scena al pubblico ed ai concorrenti in casa. Episodio che ha fatto discutere tutti è quello che vede Serena e Pago protagonisti: un like ‘sospetto’ dell’ex tronista ha fatto infuriare il cantante. I due hanno avuto una forte lite nella casa durante la diretta. E nella serata di ieri, 11 febbraio, mentre Serena e Pago si abbracciavano mostrando una felicità ‘ritrovata’, Licia Nunez ha avuto un lungo sfogo con Fabio Testi che l’ha confortata. Ecco cosa è accaduto alla concorrente.

Grande Fratello VIP, crollo emotivo per Licia Nunez: “Non ce la faccio, lo avevo promesso”

Licia Nunez ha vissuto un momento di grande sconforto all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Dopo un duro scontro con Adriana Volpe, la concorrente ha ceduto alle emozioni e si è lasciata andare ad un pianto liberatorio e ad uno sfogo insieme a Fabio Testi, immerso nell’acqua, che l’ha confortata.

“Non ce la faccio, mi sento bloccata” prova a spiegare Licia, “Non paga mai la verità” aggiunge. Tra pianti e singhiozzi il suo coinquilino la invita a sfogarsi, ad urlare. “Nella vita sono sempre stata costretta a dimostrare più per convincere gli altri. Sono 5 settimane che in ogni puntata ce n’è una, ho sempre detto la verità, non sopporto l’ipocrisia” ha replicato l’attrice spiegando di aver promesso alla mamma di aver lottato fino alla fine. “Non riesco a stare con persone che non sopporto, nella vita puoi evitarli, qui non è così” conclude la Nunez particolarmente affranta. Fabio le è stato molto d’aiuto con le sue parole: “Non farti giudicare e non giudicare, qui siamo di passaggio. Fatti scivolare via queste cose, sei più importante di tutti, non devi convincere il mondo di essere in gamba” le ha suggerito.