Guendalina Tavassi si riprende senza pantaloni in quel preciso momento: spunta un dettaglio davvero ‘clamoroso’, Instagram diventa ‘di fuoco’.

È la vera e propria celebrità di Instagram, Guendalina Tavassi. Da quando è terminato il suo percorso al Grande Fratello, la giovane romana ha cavalcato l’onda del successo. In realtà, già dall’interno della casa più spiata d’Italia la bella Tavassi si era lasciata apprezzare non soltanto per il suo fascino, ma anche per la sua simpatia ed ironia. Una volta uscita dal reality, però, il seguito di Guendalina è aumentato esponenzialmente. Tanto che, ancora adesso, è uno dei personaggi più influenti della televisione italiana e, soprattutto, è una nota e rinomata influencer. Sul suo canale social ufficiale, ad esempio, la romana vanta di un successo pazzesco. Così come pazzesche sono le foto che, spesso e volentieri, vi condivide. L’ultimo risale qualche ora fa. Quando, durante un momento ‘particolare’, la Tavassi si riprende completamente senza pantaloni. Ecco tutti i dettagli.

Guendalina Tavassi senza pantaloni: spunta un dettaglio ‘di fuoco’

Ci tiene particolarmente alla sua forma fisica, Guendalina Tavassi. È proprio per questo motivo che, nonostante tre gravidanze, il suo fisico è davvero da urlo. In diverse occasioni, l’abbiamo potuta ammirare in tenuta sportiva, ma soltanto adesso abbiamo avuto l’opportunità di assistere ad un momento particolare della sua giornata che le permette di avere un Lato B davvero pazzesco. Qualche ora fa, tramite il suo canale social ufficiale, la giovane romana si è ripresa mentre, presso la propria dimora, si è sottoposta ad un rilassante ed utile massaggio utile alla perfetta forma del suo fondoschiena. È proprio per questo motivo che non ha potuto fare a meno di riprendersi completamente senza pantaloni. Ma non solo. Ecco di che cosa parliamo:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Guendalina Tavassi si riprende durante un rilassante massaggio al suo Lato B. Tuttavia, a catturare l’attenzione è la ‘particolare’ inquadratura che la giovane romana propone ai suoi followers. Ve ne siete accorti anche voi? La bellissima moglie di Umberto D’Aponte, come mostrato anche sopra, pone la fotocamera del suo cellulare sul suo Lato B. Insomma, un’Instagram Stories davvero ‘bollente’, vero?

Guendalina ed Umberto, una coppia davvero da urlo

Nonostante siano sposati da sette anni e due splendidi figli, Guendalina Tavassi ed Umberto D’Aponte si amano davvero alla follia. In diverse occasioni, i due coniugi sono protagonisti di simpaticissimi e divertentissimi siparietti social che, in un batter baleno, catturano l’interesse dei loro sostenitori. Insieme sono davvero fantastici, c’è da dirlo. E le loro battute testimoniano alla grande il loro splendido e magnifico rapporto.