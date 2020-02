Elettra Lamborghini si è ripresa mentre si lava questa mattina di 12 febbraio: la cantante è in intimo e la ripresa diventa completamente ‘bollente’! I suoi followers sono andati letteralmente in tilt.

Sanremo 2020 ha regalato tantissime emozioni: la settantesima edizione del Festival è stato un vero successo. Elettra Lamborghini è stata una delle protagoniste indiscusse del show dedicato alla musica italiana. Ha portato ritmo e ‘musica’ sul palco dell’Ariston e per la prima volta anche il ‘twerk’, in onda su Rai Uno. La bolognese è un vero spasso e riesce sempre a far sorridere tutti con le sue battute o le sue Instagram story: si diverte a condividere la sua quotidianità rendendo partecipi i suoi fans di ogni cosa le accade. Poche ore fa ha infatti aggiornato il suo profilo social per annunciare che questa mattina farà alcuni esami: la ‘twerking queen’ si riprende mentre si lava il volto e gli occhi di tutti sono finiti proprio lì. Diamo un’occhiata.

Elettra Lamborghini in intimo: la ripresa diventa ‘bollente’, Instagram in tilt

Elettra Lamborghini ha infiammato Instagram, ancora una volta, dopo essersi ripresa mentre si lava il volto: la cantante bolognese vanta un corpo scolpito che piace tanto ai maschietti. La sua ‘scollatura’ importante ed il suo lato B perfetto le rendono ogni scatto ed ogni ripresa davvero sensuale.

“Sto andando a fare i mille esami che non ho fatto in questi mesi per le troppe cose da fare. All’insegna dell’ipocondria” scrive Elettra per far sapere a tutti cosa ha da fare questa mattina. Intanto però si lava il volto ed è in intimo: gli occhi di tutti sono finiti proprio sulla scollatura della cantante e personaggio televisivo.

Sui social è molto attiva: la cantante bolognese è seguita da oltre 5 milioni di follower che ogni giorno sono curiosi di scoprire come trascorre la giornata la giovane che regala anche tanti scatti e riprese ‘super bollenti’.