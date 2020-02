Isola dei Famosi 2020, svelata la data di inizio: la clamorosa indiscrezione

Isola dei Famosi 2020, una clamorosa indiscrezione avrebbe svelato la data di inizio del reality con al timone Ilary Blasi: ecco tutti i dettagli.

Una cosa è certa: l’Isola dei Famosi 2020 sarà davvero incredibile. Dopo diversi anni di conduzione, Alessia Marcuzzi, come raccontato in un nostro recente articolo, non vi sarà più al timone. Sembrerebbe, infatti, che la giovane conduttrice romana sia stata scelta per riportare in auge un vecchio progetto Mediaset. Al suo posto sembrerebbe essere quasi certa la presenza di Ilary Blasi. Ecco. Assodata la figura della conduttrice, chi vi prenderà parte? E, soprattutto, quando inizierà la nuova edizione? Stando ad una clamorosa indiscrezione riportata dal sito Bitchyf.it, mancano davvero pochissime settimane. Siete curiosi di conoscere la data di inizio? Ecco tutti i dettagli.

Isola dei Famosi 2020, l’indiscrezione sulla data di inizio

In queste settimane stiamo assistendo allo spettacolo incredibile del Grande Fratello Vip, ma quando inizierà L’Isola dei Famosi 2020? Questa, stando a diverse indiscrezioni, sembrerebbe essere la prima edizione senza Alessia Marcuzzi e la prima con al timone Ilary Blasi. Ebbene, ma cosa si sa dell’adventure reality? Al momento, purtroppo, ben poco. Fino a questo momento, come dicevamo anche precedentemente, sembrerebbe essere stata confermata soltanto il ruolo della conduttrice. Per quanto riguarda cast ed inviato, invece, zero totale. Ed, invece, la data di inizio? Beh, sembrerebbe essere stata svelato qualche dettaglio in più. Stando ad un’indiscrezione riportata dal sito Bitchyf e lanciata da CheTvFa, sembrerebbe che L’Isola dei Famosi 2020 sia pronto ad iniziare il 20 Aprile.

Stando a quanto si apprende, quindi, dall’indiscrezione, sembrerebbe che inizialmente L’Isola dei Famosi sarebbe dovuto partire subito dopo il Grande Fratello Vip che, tra l’altro, dovrebbe terminare il 30 Marzo. Tuttavia, sembrerebbe che la data sia slittata quasi a fine aprile. Ovviamente, non sappiamo se la notizia sia certa o meno. Fino a questo momento, infatti, si parla di indiscrezioni. Se così fosse, però, mancano davvero poche settimane.