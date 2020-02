Laura Torrisi stesa a letto, inquadratura particolare: la maglia lascia intravedere molto e il pubblico di Instagram la ricopre di commenti

Laura Torrisi è sicuramente una delle attrici più belle ed affascinanti del panorama cinematografico italiano. Classe 1979, siciliana, precisamente di Catania. E’ una bellezza del sud, una di quelle che non lascerebbero indifferente proprio nessuno. Ha un canale Instagram molto seguito ed apprezzato: al momento, sono circa un milione e duecentomila i follower che non si perdono nemmeno un aggiornamento. Ogni giorno, Laura pubblica degli scatti, dei video, che tengono compagnia ai fan tra un commento e l’altro. E’ anche molto attiva: a differenza di molti altri personaggi del mondo dei social, la Torrisi risponde alla maggior parte dei commenti che arrivano. Insomma, si può dire abbia instaurato un ottimo rapporto con il suo ‘pubblico di Instagram’.

Laura Torrisi a letto, l’ultima foto in una posa particolare: “Il grandangolo”

Sta sperimentando nuove pose per degli scatti da postare sui social, così, Laura Torrisi prova a pubblicare l’ultima sua ‘invenzione’. Uno scatto in cui è stesa a letto, con la fotocamera ‘grandangolare’ e una maglia che, come vediamo dai commenti, ha acceso l’euforia dei suoi follower.

Bisogna ammettere, obiettivamente, che Laura è di una bellezza disarmante. Viso angelico e linee che farebbero invidia a chiunque. L’attrice, tuttavia, è molto apprezzata soprattutto per la sua spontaneità. E’ una ragazza semplice, non di quelle con la ‘puzza sotto il naso’. Sorride in ogni foto e trasmette gioia di vivere.

Come fa ad essere sempre così in forma?

Forse, non tutti lo sanno. Ma Laura è una sportiva. Basti pensare che è addirittura cintura marrone di Karate. Ma non è tutto. La Torrisi è stata anche un arbitro di calcio nonostante il padre non sia mai stato d’accordo farle seguire la sua passione. Ha detto addio a questo hobby quando è arrivato il successo nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, stando a quello che vediamo, la passione per lo sport sarà rimasta in quanto non possiamo pensare che non si tenga in allenamento.