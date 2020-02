L’Isola Dei Famosi, indiscrezione bomba del settimanale ‘Chi’: gli autori stanno facendo di tutto per averla nel cast, si tratta di un’amatissima cantante.

C’è grande attesa per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che andrà in onda dopo il Grande Fratello Vip, presumibilmente intorno al 20 aprile. Il pubblico non vede l’ora che il reality cominci, anche perché quest’anno per la prima volta ci sarà al timone Ilary Blasi, dopo la decisione di Alessia Marcuzzi di dedicarsi ad altri progetti. La moglie di Francesco Totti, dunque, tornerà a condurre un reality, dopo aver lasciato il GF Vip, e lo farà accompagnata da Alvin, col quale ha condotto anche Eurogames, che sarà il suo inviato direttamente dall’Honduras. E anche se in queste settimane il pubblico è completamente assorbito dalle vicende e dalle dinamiche del Grande Fratello Vip, gli autori pensano già al futuro e stanno cominciando a scegliere il cast dell’Isola. I primi nomi cominciano già a circolare, anche se non ci sono notizie certe. Il settimanale ‘Chi’ ha lanciato un’indiscrezione bomba, secondo cui gli autori del reality starebbero facendo di tutti per ‘accaparrarsi’ la partecipazione di un’amatissima cantante: ecco di chi si tratta.

L’Isola dei Famosi, indiscrezione bomba: gli autori vogliono a tutti costi un’amatissima cantante

Mancano circa due mesi all’inizio de L’Isola dei Famosi, ma gli autori del programma stanno già lavorando sodo per scegliere chi saranno i protagonisti del programma. Il cast completo è ancora lontano, ma i primi nomi già cominciano a circolare. Si parla di Alessandra Mussolini, Alessia Macari, Marco Baldini e Ascanio Pacelli. Ma queste non sono le uniche indiscrezioni. Il settimanale ‘Chi’ ne ha lanciata una davvero ‘bomba’. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, infatti, gli autori del programma starebbero facendo di tutto per avere tra i concorrenti anche Arisa. La cantante, che è stata ospite all’ultimo Festival di Sanremo per duettare con Marco Masini sulle note di ‘Vacanze Romane’, è reduce da ‘Il Cantante Mascherato’, dove ha incantato tutti con la sua voce.

Stando alle indiscrezioni di ‘Chi’, Arisa non sarebbe molto convinta di accettare la proposta degli autori dell’Isola, i quali però sarebbero disposti anche ad offrirle un’ingente somma per convincerla. Ci riusciranno? Non ci resta che attendere nuovi, eventuali, sviluppi sulla vicenda.