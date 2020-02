Maria Grazia Cucinotta ha avuto un malore prima di esibirsi sul palco del Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia, a Napoli. E’ stata trasportata all’ospedale San Leonardo.

La famosa attrice, produttrice cinematografica ed ex modella italiana, ha avuto un malore. Maria Grazia Cucinotta si trova a Napoli, a Castellammare di Stabia, e ieri sera avrebbe dovuto recitare nella commedia ‘Figlie di Eva’ al fianco di Vittoria Belvedere e Michel Andreozzi. Qualcosa però è andato storto: l’attrice aveva avvisato di non sentirsi bene, ma non pensava di arrivare a non farcela. E’ accaduto tutto nel camerino del Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia, a Napoli.

Maria Grazia Cucinotta, malore a Teatro: l’attrice ricoverata a Napoli

Ha fatto spaventare tutti ieri sera, 11 febbraio, Maria Grazia Cucinotta, che si trovava al Teatro Supercinema di Castellammare per recitare al fianco di Vittoria Belvedere e Michel Andreozzi in ‘Figlie di Eva’. La nota attrice prima di cominciare aveva avvisato le colleghe ed il regista, Massimiliano Vado, di non sentirsi bene: nonostante tutto però, sosteneva di poter riuscire a salire sul palco e reggere la serata.

Si è recata in camerino per cambiarsi prima della messa in scena prevista per le 21: Tgcom24 fa sapere che la situazione è peggiorata in poco tempo al punto che è stato chiamato un medico per una visita urgente. E’ giunta un’ambulanza che ha poi trasportato la 51enne all’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Napoli. Non si tratta di un malore grave, scrive il portale, ma lo spettacolo è stato ugualmente rinviato per fare ulteriori accertamenti.

FIGLIE DI EVA, TRAMA

‘Figlie di Eva’ racconta la storia di tre donne sull’orlo di una crisi di nervi legate allo stesso uomo, un politico spregiudicato, corrotto e doppiogiochista, candidato premier alle imminenti elezioni: l’uomo dopo aver usato tutte e tre per arrivare in vetta, le scarica. Dopo un tentativo di vendetta personale che nessuno di loro riesce a portare a termine, si uniscono: ingaggiano Luca, un attore squattrinato. Decidono di prepararlo, trasformandolo “nell’uomo perfetto” che distruggerà il cinico candidato premier. Il pubblico di Castellammare di Stabia dovrà attendere un po’ prima di assistere alla simpatica commedia: noi auguriamo una pronta guarigione alla famosa attrice, Maria Grazia Cucinotta.

Questo un simpatico video girato dopo lo spettacolo di Roma pubblicato nel profilo Instagram dell’attrice.