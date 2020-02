Michele Cucuzza e Adriana Volpe, indiscrezione ‘bomba’: dopo il GF Vip condurranno insieme un famoso programma? Ecco tutti i dettagli.

Al Grande Fratello Vip sono stati spesso vicini, dimostrando affetto e grande stima reciproca, e nel corso dell’ultima puntata sono stati avversari nella nomination. Stiamo parlando di Michele Cucuzza e Adriana Volpe, che lunedì si sono affrontati al televoto, con il conduttore costretto ad abbandonare la casa più spiata d’Italia. Durante il suo percorso nel reality, Cucuzza è stato spesso insieme ad Adriana, sua ex collega in Rai. Indimenticabile la loro interpretazione della scena di ‘Grease’, nei panni dei protagonisti Sandy e Danny, che ha fatto divertire tutti gli inquilini e il pubblico a casa. Dpo un intenso mese nella casa, il giornalista è uscito dal gioco, mentre Adriana è ancora in gara. Intanto, però, fuori circolano delle voci su quello che potrebbe essere il futuro lavorativo della ‘coppia’, che presto potrebbe approdare al timone di un famoso programma: ecco i dettagli dell’indiscrezione.

Michele Cucuzza e Adriana Volpe, l’indiscrezione: condurranno un programma insieme dopo il GF Vip?

Michele Cucuzza e Adriana Volpe potrebbero presto approdare definitivamente a Mediaset per condurre insieme un programma molto amato e seguito dal pubblico. Secondo l’indiscrezione lanciata da ‘Blogo’, infatti, i due potrebbero essere la coppia al timone di Mattino 5 Weekend. Il programma va in onda tutte le mattine condotto a Federica Panicucci, che spesso commenta anche del Grande Fratello Vip con i suoi ospiti in studio, ma solo dal lunedì al venerdì. A quanto pare, però, i vertici Mediaset starebbero pensando a una versione ‘weekend’ del talk, che potrebbe appunto essere condotto da Cucuzza e dalla Volpe, non appena quest’ultima uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip.

Per adesso si tratta solo di un’indiscrezione, ma il pubblico già sogna di rivedere in tv la coppia, che al GF Vip ha mostrato di avere intesa e soprattutto una grande stima reciproca. E voi cosa ne pensate di questa possibilità?