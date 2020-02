Chi Rosalia Porcaro ospite del programma di Chiambretti, CR4, gli esordi, la vita privata e cosa sappiamo sulla sua carriera.

Tra gli ospiti del programma CR4, la Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, troviamo Rosalia Porcaro. Non tutti però conosceranno bene la comica e attrice che accompagna il conduttore e allora noi siamo qui apposta per levarvi ogni dubbio. Vediamo quindi chi è Rosalia Porcaro, come è arrivata al successo.

La carriera di Rosalia Porcaro

Rosalia Porcaro inizia la sua carriera nel mondo della recitazione nel 1984 quando si iscrive alla Accademia di Recitazione e frequenta poi la compagnia teatrale di Antonio Casagrande, Rino Marcelli e Renato Carpentieri. Nel 1985 inizia a lavorare al Teatro Bellini di Napoli e da qui inizia a farsi notare e a lavorare nel mondo dello spettacolo vero e proprio. Il successo inizia ad ottenerlo in un programma regionale TeleGaribaldi, salvo poi fare il salto di qualità partecipando a programmi RAI con Convenscion, Superconvenscion e l’Ottavo Nano. Nel 2002 porta poi in televisione l’adattamento del monologo Una Donna Sola scritto da Dario Fo e Franca Rame. Partecipa poi a Zelig Off e Zelig. Quando nel 2012 arriva nella trasmissione di Sabina Guzzanti, Un Due Tre Stella su La7 il successo aumenta sempre di più e l’insieme di personaggi che interpreta aumenta sempre di più.

I personaggi comici che l’hanno portata al successo

Il successo arriva proprio grazie ai personaggi che interpreta e che nascono dalla vita di tutti i giorni. C’è Veronica, operaia, oppure Natasha una cantante transgender, Creolina una ragazza napoletana un po’ ingenua che lavora in un negozio. Ricordiamo poi Assundam, una donna afgana che porta con grande ironia il suo modo di vivere sotto il velo.

La vita privata di Rosalia Porcaro

Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale non sappiamo moltissimo perché la Porcaro ha sempre tenuto tutto molto nascosto. Sappiamo che ha avuto una relazione con Giuseppe Sollazzo ed è diventata madre nel 2006 di un figlio, un maschio di nome Carlo. Però non sappiamo molto di più e anche su chi sia il padre il pubblico non ha notizie.