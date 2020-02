Wanda Nara, shooting infuocato: incredibile novità in arrivo

Wanda Nara è stata la protagonista di un vero e proprio shooting infuocato: la novità in arrivo per l’argentina è davvero incredibile, i dettagli.

È una donna di mille risorse, Wanda Nara. Non soltanto è una mamma, moglie, manager e, in queste ultime settimane, opinionista al Grande Fratello Vip, ma molto di più. Stando a quanto si evince dalle sue ultime Instagram Stories, la bellissima argentina ha lasciato chiaramente intendere ai suoi followers di essere la protagonista indiscussa di un nuovo progetto in arrivo. Qualche ora fa, infatti, la moglie di Mauro Icardi si è lasciata riprendere durante uno shooting fotografico. Servizio che, tra l’altro, ha tutte le ‘carte in regola’ per essere definito davvero ‘di fuoco’. Soprattutto perché, in alcune immagini, la Nara si lascia riprendere completamente senza vestiti.Ma siete curiosi di conoscere ulteriori dettagli? E, soprattutto, di scoprire di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Wanda Nara, shooting infuocato: il motivo è davvero incredibile

In attesa della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Wanda Nara è rimasta in Italia. Anche perché, stando a quanto si evince dalle sue ultime Instagram Stories condivide sul suo canale social ufficiale, la bellissima argentina è stata la protagonista indiscussa di un nuovo shooting fotografico. Stando a quanto traspare da queste immagini social, sembrerebbe che la giovane moglie di Mauro Icardi sia pronta a lanciare un suo brand di cosmetici a suo nome. Ed è proprio per questo motivo che, qualche ora fa, si è dedicata al servizio fotografico. Tuttavia, a catturare l’immediata attenzione, come dicevamo precedentemente, è un unico dettaglio. Per questo shooting, Wanda si lascia immortalare completamente senza vestiti. Ebbene si. Senza praticamente alcun tipo di capo d’abbigliamento o di intimo, insomma. Certo, nulla di scandaloso, sia chiaro. Ma siete curiosi di vederla? Ecco tutti i dettagli:

Da come si può chiaramente vedere, Wanda Nara si lascia sì riprendere senza vestiti, ma è completamente coperta. Insomma, come dicevamo precedentemente, il lancio di questo brand sarà davvero sensazionale. Anche perché, dato lo shooting fotografico ‘di fuoco’, non possiamo aspettarci nulla di diverso.