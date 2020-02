Alessia Marcuzzi in costume: sale le scale, il lato b in primo piano fa impazzire i fan di Instagram della conduttrice.

Lei è una delle conduttrici più amate in assoluto. Bella, simpatica e sempre sorridente, parliamo di Alessia Marcuzzi, che da anni fa compagnia a milioni di telespettatori coi suoi programmi di successo. Quest’anno, però, c’è una clamorosa novità per la conduttrice. Niente Isola dei famosi per lei: Alessia è pronta a dedicarsi a nuovi progetti, per ora ancora top secret. Ma, in attesa di scoprire le ultime news, i fan posso seguire le ‘avventure social’ della splendida conduttrice. Si, perché la Marcuzzi è molto attiva sui social, in particolare su Instagram. Sul suo profilo, Alessia ama condividere foto e video delle sue giornate. E, queste ultime, la conduttrice le sta trascorrendo nella meravigliosa Dubai. Nelle sue stories, uno scatto in particolare non è passato inosservato: Alessia è in costume, ripresa di spalle. Il suo lato B ha infiammato il web! Diamo un’occhiata.

Alessia Marcuzzi in costume: sale le scale, il lato b manda in tilt i followers

Basta poco ad Alessia Marcuzzi per fare impazzire i suoi fan. La bellissima conduttrice è molto seguita, e non solo nei suoi programmi tv. Su Instagram, Alessia può contare su ben 4,6 milioni di followers. Ai quali, poco fa, ha fatto una ‘bollente’ sorpresa. Nelle sue stories, è apparso uno scatto che non poteva passare inosservato. La conduttrice indossa un costume che lascia poco spazio all’immaginazione. L‘inquadratura dal basso, e di spalle, infiamma i social. Siete curiosi di ammirare la foto? Ve la mostriamo subito:

Eh si, ve lo avevamo detto! Lo scatto della Marcuzzi non poteva passare inosservato. Il costume che indossa mostra un po’ ‘troppo’ e la particolare inquadratura dello scatto rende il tutto più ‘audace’. Che dire, Alessia Marcuzzi sa sempre come stupire i suoi followers! E voi, cosa aspettate a seguirla?