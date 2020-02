Chiara Ferragni, splendido annuncio su Instagram: “Sono troppo felice”, ecco cos’è successo all’influencer, le sue parole sono inaspettate.

Chiara Ferragni è sempre super seguita sui social e tutto quello che fa o qualunque cosa le succeda, diventa automaticamente di dominio pubblico. Del resto, l’influencer condivide davvero tutto con i suoi followers, dai momenti felici a quelli più malinconici, passando anche per quelli più ‘intimi’ con Fedez, protagonista anche di numerosi siparietti che appaiono sui social con sua moglie. I due, infatti, hanno una grande complicità e spesso scherzano insieme, prendendosi in giro a vicenda sulle rispettive ‘debolezze’. Poco fa, invece , Chiara ha utilizzato il suo profilo Instagram per fare uno splendido annuncio ai suoi fan. Si tratta di una notizia che ha reso l’influencer particolarmente felice: ecco cos’è successo.

Chiara Ferragni al settimo cielo: ecco lo splendido annuncio ai fan su Instagram

Chiara Ferragni non ha segreti per i suoi followers. L’influencer, nonché imprenditrice digitale tra le prime al mondo, condivide sui suoi profili social tutto quello che fa, dai viaggi di lavoro alle vacanze in famiglia, e mostra davvero tutto della sua vita quotidiana. Poco fa in alcune storie Instagram ha fatto uno splendido annuncio, rendendo felici anche i suoi fan. Chiara ha infatti annunciato con grande gioia che è appena rientrata a Milano dopo un viaggio di lavoro e che sta per ripartire. Stavolta, però, va via per trascorrere qualche giorno di vacanza in compagnia di tutta la sua famiglia al completo. La Ferragni ha spiegato ai suoi followers che domani partirà alla volta di Chamonix, sul Monte Bianco, insieme a Leo, Fedez, le sue sorelle con i rispettivi fidanzati, i suoi genitori e quelli di suo marito.

“Amo viaggiare per lavoro, ma niente batte il tempo che dedico alla mia famiglia. Sono troppo felice di fare questo viaggio con loro”, dice Chiara in inglese. L’influencer è al settimo cielo per questa piccola vacanza che la aspetta e non vede davvero l’ora di partire per godersi i suoi cari per qualche giorno.