Sarebbe già finita la storia d’amore tra Elisa De Panicis e Theo Hernandez: tra loro pare ci sia una ex tentatrice di Temptation Island

L’esperienza della De Panicis nella casa del Grande Fratello Vip 4 è durata veramente poco. Tra i vipponi, la modella e influencer è stata la prima ad essere eliminata. Nonostante l’esperienza sia stata abbastanza breve, la De Panicis è riuscita a mettersi in mostra e a farsi conoscere. Dopo l’eliminazione dal reality show, il conduttore Alfonso Signorini rivelò una notizia di gossip clamorosa: la De Panicis, infatti, avrebbe avuto un flirt amoroso con il difensore del Milan Theo Hernandez. La gieffina preferì non commentare in diretta la notizia data dal conduttore e giornalista.

Elisa De Panicis, è finita con Theo Hernandez

La storia d’amore tra la De Panicis e il calciatore del Milan sarebbe già finita. Secondo il settimanale Oggi, infatti, il terzino francese sarebbe stato paparazzato a cena con Zoe Cristofoli, ex fidanzata di Fabrizio Corona nonché tentatrice della scorsa edizione di Temptation Island Vip. Tra i due ci sarebbero stati sguardi d’intesa e gesti ammiccanti, ma, come riferisce il settimanale, è ancora presto per parlare di una storia amorosa. In ogni caso, però, la storia d’amore con la De Panicis pare sia finita. Il calciatore non aveva apprezzato che la loro frequentazione fosse diventata di dominio pubblico. La modella, infatti, l’aveva confessato in una puntata di Pomeriggio 5. Il difensore del Milan pare sia molto riservato riguardo alla propria vita privata. Anche sui social non pubblica alcun post che riguarda la sua vita.

È probabile, dunque, che Theo non si esponga con Zoe Cristofoli e che non mostri in alcun modo il suo presunto flirt sui social. La modella dovrà di conseguenza rispettare le sue idee ed evitare di postare foto o stories con il calciatore.