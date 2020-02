Skianto Sanremo ’67, il nuovo programma di Filippo Timi andrà in onda questa sera. Ma chi è Filippo Timi, cosa sappiamo su suo marito, sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

Questa sera, giovedì 13 febbraio, va in onda un programma tutto nuovo intitolato Skianto di Filippo Timi. Sarà lui il one man show che porta in televisione il suo famigerato spettacolo teatrale. Giovedì 13 febbraio così vedremo Skianto Sanremo 67 che porterà i telespettatori a fare un vero e proprio viaggio nella storia del Festival della Canzone Italiana. Tanti ricordi, tanti contenuti inediti, con anche storiche canzoni della kermesse in chiave nuova, rivisitate da musicisti pazzeschi come Petra Magoni, Simona Molinari, Raphael Gualazzi… Lo show proseguirà poi anche il 20 febbraio con Skianto Fantastico show.

Filippo Timi e Sebastiano Mauri: chi è suo marito

Cosa sappiamo della vita privata di Filippo Timi? L’attore è molto riservato. Sappiamo però chè è sposato dal 2016 con il suo compagno Sebastiano Mauri, artista e scrittore. I due sono convolati a nozze a New York e la loro storia d’amore prosegue molto bene. Per quanto riguarda poi dove abita non abbiamo notizie certe, ma molto probabilmente vive a Milano per lavoro. Filippo Timi è di classe 1972, ma non sappiamo nemmeno il giorno preciso della sua nascita. Grande riservatezza insomma e anche sul fronte guadagni non sappiamo molto.

La carriera di Filippo Timi

Attore e regista italiano Timi ha una particolarità. Da piccolo soffriva di balbuzia, ma solo quando parlava, a tratti, ma non gli succede mai quando canta e quando recita. Proprio grazie al teatro ha infatti superato questa sua problematica. Ha anche doppiato alcuni film e cartoni animati, prestando la voce nell’Era Glaciale 4 ed ha doppiato Tom Hardy nel film Il cavaliere oscuro – Il ritorno.

Tra le varie doti è anche un ottimo scrittore è infatti ha pubblicato, tra gli altri, il volume intitolato Favola. Da questo ha realizzato un lungometraggio con cui ha ottenuto un grande successo.