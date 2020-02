Gaia Gozzi ha fatto una confessione a Stash dei The Kolors: l’allieva di Amici 19 ha svelato dei retroscena sulla sua vita privata e sul suo passato che nessuno conosceva. Ecco le sue parole.

Per gli allievi di Amici di Maria De Filippi questo è un momento ricco di ansia e di tensioni: sono in corsa verso il Serale ed i giovani stanno preparando le loro esibizioni migliori per sorprendere i loro professori ed aggiudicarsi un posto nelle puntate in prima serata del programma. Gaia Gozzi ha avuto un confronto con uno dei professori di canto, Stash dei The Kolors, ed ha raccontato alcuni retroscena sulla sua vita privata, in particolare ha parlato dei suoi genitori e delle sue scelte di vita. Ecco il confronto tra allieva e professore.

Amici 19, Gaia Gozzi si confida con Stash: “A 18 anni sono andata via di casa”

Nell’ultima puntata pomeridiana del sabato andata in onda, precisamente l’8 febbraio, sono state affidate due nuove maglie verdi, quelle che servono per accedere al Serale di Amici. Gli allievi aggiunti sono Javier e Gaia. Nel daytime di oggi la giovane cantante ha avuto un confronto con Stash, insegnante di canto. Gaia si è confidata rivelando retroscena del suo passato e della sua vita privata. “Ho scaricato la tensione del percorso e la paura di dover uscire” ha confessato la giovane allieva. “Ti sei messa in gioco, devi metterci la vera umiltà. Sei cambiata, vedo tanta umiltà” ha replicato Stash.

Gaia ha poi confessato di esser andata via di casa a 18 anni per non pesare sulle spalle dei suoi genitori: “Non ho mai voluto far pesare la mia decisione di fare musica. Non ho mai chiesto soldi, solo alcune volte. Era necessario andare via di casa altrimenti non avrei mai scritto certe cose” sono le parole dell’allieva di Amici 19.