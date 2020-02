GF Vip, il fratello di Pago, Pedro, interviene a Mattino 5: le sue parole su Serena spiazzano il pubblico e Federica Panicucci.

Il Grande Fratello Vip è senza alcun dubbio il programma che in questo periodo sta facendo più ‘chiacchierare’, sul web e in tv. A tenere banco, tutte le situazioni personali dei protagonisti del reality, dal presunto tradimento ad Antonella Elia da parte del suo fidanzato Pietro, con il quale la showgirl si è ampiamente chiarita in diretta lunedì sera, alla passione nata tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che sta facendo sognare il pubblico, anche se Clizia aveva detto di stare frequentando una persona fuori dalla casa. Ma sicuramente la dinamica che più appassiona il pubblico è quella tra Pago e Serena Enardu. I due stanno vivendo alti e bassi all’interno della casa, tra momenti di passione e forti tensioni. La puntata di lunedì non è stata affatto facile per Serena, che è finita in nomination, ma soprattutto ha avuto un duro confronto con Pedro, fratello di Pago, che è entrato in casa per dire la sua al cantante e comunicargli di alcuni like di Serena all’ex tentatore Alessandro Graziani. Dopo l’uscita di Pedro, la coppia ha avuto una forte lite, durante la quale Serena ha attaccato il cognato con parole molto dure. Questa mattina Pedro è intervenuto in diretta a Mattino 5 e ha spiazzato tutti con il suo commento sulla vicenda.

GF Vip, Pedro a Mattino 5: ecco cosa ha detto su Serena il fratello di Pago

Questa mattina, nel quotidiano appuntamento con Mattino 5, Federica Panicucci ha commentato con i suoi ospiti tutto quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip. Impossibile non fare riferimento ala vicenda Pago-Serena-Pedro. Il fratello del cantautore sardo è stato invitato dalla conduttrice per poter replicare alle parole di Serena nei suoi confronti e per dire la sua sul comportamento di Pago, che alla fine ha deciso di appoggiare la sua compagna. Pedro, però, non si è presentato in studio, preferendo intervenire solo telefonicamente e le sue parole hanno spiazzato tutti.

“Fede, non me la sento di ribattere”, ha detto, “voglio che mio fratello Pago sia tranquillo in questo momento. Non vorrei più parlare pubblicamente di lui e Serena, non voglio parlare di niente che lo possa mettere in difficoltà. Mi confronterò con lui quando uscirà”.

Pedro, dunque, ha deciso di fare un passo indietro e rispettare le scelte di suo fratello. Il suo atteggiamento ha spiazzato chi si aspettava una sua dura replica alla cognata, ed è piaciuto ai presenti in studio, che si sono complimentati con lui per la sua scelta.